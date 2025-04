Calciomercato Juventus il nuovo nove può arrivare dalla Serie A! Chi stanno seguendo i bianconeri | il nome per l’attacco

Calciomercato Juventus, il nuovo nove può arrivare dalla Serie A! Chi stanno seguendo i bianconeri: il nome per l’attacco in vista dell’estate 2025Nel corso della prossima sessione estiva il Calciomercato Juventus andrà sicuramente a caccia di almeno uno se non addirittura due o più attaccanti con cui rivoluzionare il proprio reparto offensivo.Tra i nomi presenti nelle lista dei dirigenti bianconeri c’è anche Lorenzo Lucca, che dopo aver flirtato con il cambio di maglia a gennaio a giugno potrebbe dire addio all’Udinese. Lo scrive Gianluigi Longari su Sportitalia.com. .com 🔗 Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, il nuovo nove può arrivare dalla Serie A! Chi stanno seguendo i bianconeri: il nome per l’attacco , ilpuòA! Chi: ilperin vista dell’estate 2025Nel corso della prossima sessione estiva ilandrà sicuramente a caccia di almeno uno se non addirittura due o più attaccanti con cui rivoluzionare il proprio reparto offensivo.Tra i nomi presenti nelle lista dei dirigentic’è anche Lorenzo Lucca, che dopo aver flirtato con il cambio di maglia a gennaio a giugno potrebbe dire addio all’Udinese. Lo scrive Gianluigi Longari su Sportitalia.com. .com 🔗 Juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, tra gli obiettivi per l’estate anche un nuovo regista: c’è un nome in pole. Su chi sta lavorando la dirigenza - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, tra gli obiettivi per l’estate anche un nuovo regista: c’è un nome in pole. Su chi sta lavorando la dirigenza bianconera Tra gli obiettivi del calciomercato Juventus per la prossima estate c’è anche l’acquisto di un nuovo centrocampista su cui costruire e far girare l’intero reparto nelle prossime stagioni. L’obiettivo numero uno emerso dall’incontro andato in scena ieri alla Continassa è Sandro Tonali, di proprietà del Newcastle. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, i bianconeri guardano ancora in casa Atalanta: c’è un nuovo obiettivo per l’estate - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, i bianconeri guardano ancora in casa Atalanta: c’è un nuovo obiettivo in vista della prossima sessione estiva Il calciomercato Juventus è già proiettato a quello che potrebbe succedere nel corso della prossima sessione estiva, quando i bianconeri hanno intenzione di finalizzare altri colpi per alzare ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Secondo Tuttosport si guarderà ancora in casa Atalanta: l’obiettivo numero uno è Ederson, per il quale già lo scorso gennaio ci sarebbe stato un incontro a cena tra Giuntoli e Tony D’Amico. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, nuovo duello col Napoli: c’è un nuovo obiettivo comune dalla Premier per l’attacco. Il nome - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, nuovo duello col Napoli: c’è un nuovo obiettivo comune dalla Premier per l’attacco. Ecco il nome individuato dai due club Le strade del calciomercato Juventus e del Napoli potrebbero ancora una volta incrociarsi. Stando a quanto riportato da Tuttosport questa mattina in edicola i due club avrebbero messo un mirino un giocatore che attualmente milita in Premier League. 🔗juventusnews24.com

