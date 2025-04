Calciomercato Juventus con la Champions 3-4 rinforzi di qualità! Quarto posto obiettivo vitale | svelato il piano del club bianconero

Calciomercato Juventus: 30 milioni in più dalla Champions per l’Inter che ora sogna il grande colpo. Duello in estate coi bianconeri? Novità - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: nelle casse dell’Inter ben 30 milioni in più dalla Champions, ora i nerazzurri sognano il grande colpo. Duello coi bianconeri? Come riferito dal Corriere dello Sport, per l’Inter sono entrati nelle casse ben 30 milioni di euro in più dalla Champions League rispetto alla passata stagione, con i nerazzurri che iniziano già a pianificare i colpi della prossima estate. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, senza Champions sarà sacrificato! I bianconeri possono incassare 70 milioni: i dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, senza la qualificazione alla prossima Champions sarà sacrificato! I bianconeri possono incassare 70 milioni: i dettagli Ci sono novità per quanto riguarda il calciomercato Juventus. La sensazione è che molto se non tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League del club bianconero. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano i bianconeri potrebbero essere maggiormente propensi a cedere Andrea Cambiaso nel caso in cui non venisse centrato questo obiettivo minimo, con il Manchester City in primissima linea: la ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, le strategie d’acquisto dipenderanno tutte dalla Champions: quell’obiettivo per l’attacco vuole giocarla! L’annuncio del giornalista - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, quell’obiettivo per l’attacco “avvisa” la dirigenza: vuole giocare assolutamente la Champions League! Gianni Balzarini “avverte” la Juve. Attraverso il proprio canale You Tube, il giornalista ha ramificato il calciomercato Juventus in relazione alla Champions League. Competizione, quest’ultima, che Victor Osimhen intende giocare. PAROLE – «C’è un mercato di un tipo qualora la Juve andasse in Champions, si potrebbe verificare un altro mercato, se la Juve non va in Champions. 🔗juventusnews24.com

