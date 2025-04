Calciomercato Juve Marotta fa lo scatto decisivo | trattative avanzate per quell’obiettivo bianconero | l’accordo è vicino! Tutti i dettagli

Calciomercato Juve, Marotta "brucia" i bianconeri? quell'obiettivo, condiviso con Madama, è a un passo dai nerazzurri: Tutti i dettagli

Giuseppe Marotta rischia di vincere il primo vero duello di Calciomercato con la Juve in vista della prossima estate. Il presidente dell'Inter, infatti, su Jonathan David.

Stando a quanto riporta il sito britannico TeamTalk, i nerazzurri avrebbero intensificato i contatti per ingaggiare l'attaccante canadese del Lille. Addirittura la società nerazzurra avrebbe già avanzato una proposta ufficiale: parliamo di quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione, che diventerebbero 6 coi bonus. L'affare sembra ben delineato e pare addirittura in dirittura di arrivo, visto che si starebbero limando anche gli aspetti legati alle commissioni.

Calciomercato Juve, Paolo Rossi fa un nome a sorpresa: «Prenderei lui, giocatore totale che aggiusterebbe tante cose!»

Calciomercato Juve: il giornalista Paolo Rossi ha fatto questo nome come possibile acquisto dei bianconeri. Le sue parole

Sul suo profilo X, il giornalista di Juventusnews24 Paolo Rossi ha fatto questo nome in chiave calciomercato per la Juventus. Ecco cosa ha scritto.

Come sempre succede nei sogni di mercato, sembra che adesso anche per la #Juve ci sia un solo nome che sistemerebbe tutto: #Tonali.

Calciomercato Juve, la strada si fa in salita per questi due big: l'Atalanta spara alto per loro! Ecco come stanno le cose

Calciomercato Juve: i due giocatori dell'Atalanta sono nel mirino della Vecchia Signora! Tuttavia, i due costano troppo

Secondo quanto è stato espresso da CalcioNews24 in ESCLUSIVA, l'Atalanta intende introitare tanti soldi dalla cessione di Ademola Lookman ed Ederson. I due obiettivi del calciomercato Juve hanno un costo eccessivamente importante l'uno: 70 milioni per il centrocampista brasiliano; sono 60 invece i milioni di euro che servono per portare via l'attaccante nigeriano.

Marotta recrimina su Juve Inter: «Sconfitta immeritata, la mentalità deve rimanere sempre la stessa. Calciomercato? Lavoriamo per chiuderlo prima di ferragosto ma…»

Marotta recrimina su Juve Inter: tutte le dichiarazioni del presidente nerazzurro sul derby d'Italia anche sul calciomercato

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato a Sky e DAZN ritornando sul match perso contro la Juve e sulla chiusura del calciomercato.

COLLOQUIO CON LA SQUADRA- «Niente di straordinario: venivamo da una sconfitta, tra l'altro immeritata, e volevamo confrontarci.

