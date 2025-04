Calciomercato Juve LIVE | Nico Gonzalez dice no alla Premier League ipotesi Nuno Tavares per la fascia

Calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusiIl Calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’orgaNico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecNico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime Calciomercato Juve in tempo reale.Indice dei contenutiUltimissime Calciomercato Juve: LUNEDÌ 28 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: DOMENICA 27 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: SABATO 26 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: VENERDÌ 25 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: GIOVEDÌ 24 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: MERCOLEDÌ 23 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve – LIVENuno Tavares Juve, dall’Inghilterra rilanciano: avanza il portoghese per il post Cambiaso! Lo scenario in vista dell’estateDavid Juventus: sei big di Premier in agguato, spunta anche un’opzione a sorpresa! Le ultimissime sul canadeseNico Gonzalez via dalla Juve? Due club di Premier League hanno bussato alla porta dell’argentino: tutti gli aggiornamentiCalciomercato Juventus, il nuovo nove può arrivare dalla Serie A! Chi stanno seguendo i bianconeri: il nome per l’attaccoDouglas Luiz Juve ai titoli di coda? L’ultimo messaggio rischia di stravolgere lo scenario per il futuro: cosa può succedere oraCalciomercato Juventus, Tottenham e Brighton sulle tracce di quel bianconero: in estate potrebbe partire l’assalto! I dettagliUltimissime Calciomercato Juve: LUNEDÌ 28 APRILE 2025Yildiz Juve (Gazzetta): col Monza espulsione imperdonabile, un episodio che può anche innescare riflessioni sul suo futuro. 🔗 Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Nico Gonzalez dice no alla Premier League, ipotesi Nuno Tavares per la fascia Segui con noi tutte le trattative diin tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusiIlnon si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’orga, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecdella prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indei contenutiUltimissime: LUNEDÌ 28 APRILE 2025Ultimissime: DOMENICA 27 APRILE 2025Ultimissime: SABATO 26 APRILE 2025Ultimissime: VENERDÌ 25 APRILE 2025Ultimissime: GIOVEDÌ 24 APRILE 2025Ultimissime: MERCOLEDÌ 23 APRILE 2025Ultimissime, dall’Inghilterra rilanciano: avanza il portoghese per il post Cambiaso! Lo scenario in vista dell’estateDavidntus: sei big diin agguato, spunta anche un’opzione a sorpresa! Le ultimissime sul canadesevia d? Due club dihanno bussatoporta dell’argentino: tutti gli aggiornamentintus, il nuovo nove può arrivare dSerie A! Chi stanno seguendo i bianconeri: il nome per l’attaccoDouglas Luizai titoli di coda? L’ultimo messaggio rischia di stravolgere lo scenario per il futuro: cosa può succedere orantus, Tottenham e Brighton sulle tracce di quel bianconero: in estate potrebbe partire l’assalto! I dettagliUltimissime: LUNEDÌ 28 APRILE 2025Yildiz(Gazzetta): col Monza espulsione imperdonabile, un episodio che può anche innescare riflessioni sul suo futuro. 🔗 Juventusnews24.com

