Calciomercato Juve il sostituto di Cambiaso può arrivare dalla Serie A! Il nuovo nome nel mirino dei bianconeri

Cambiaso via dalla Juve in estate? Dalla Spagna rilanciano il nome del sostituto: può prendere lui il suo posto! Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Cambiaso via dalla Juve in estate? Ecco il nome rilanciato dalla Spagna per sostituire il terzino bianconero. Tutti i dettagli Come riferito da Defensa Central, il calciomercato Juve è sulle tracce di Fran Garcia, terzino sinistro classe 1999 del Real Madrid e della Nazionale spagnola. Il giocatore delle Merengues è sulla lista dei desideri dei bianconeri per la possibile sostituzione di Andrea Cambiaso, che non esce dai radar del Manchester City. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, due nomi nuovi per giugno: i possibili obiettivi in caso di addio di Cambiaso. Ultime - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, due nomi nuovi per giugno: i dettagli in vista della prossima estate in caso di cessione di Cambiaso Il calciomercato Juve inizia a prepararsi alla possibilità di dover salutare Andrea Cambiaso nel corso della prossima sessione estiva. Il terzino è come noto nel mirino del Manchester City e non è detto che l’operazione non vada in porto. Secondo Tuttosport i bianconeri hanno già messo nel mirino due possibili sostituti: da un lato c’è Gutierrez del Girona già visionato in un paio di occasione, dall’altro è spuntato il nome di De Cuyper del ... 🔗juventusnews24.com

Cambiaso via dalla Juve? Non solo Guardiola, ha stregato un altro allenatore! Può essere il sostituto di questo top player - di Redazione JuventusNews24Cambiaso via dalla Juve? Il terzino bianconero non ha stregato solo Guardiola ma anche un altro allenatore! Può essere il sostituto di… Secondo quanto riferito dal The Sun, per sostituire il partente Trent Alexander-Arnold – diretto al Real Madrid a scadenza di contratto – il Liverpool avrebbe messo nel mirino Andrea Cambiaso della Juventus. Il terzino piace molto ad Arne Slot, con i Reds che lo avrebbero messo tra le priorità in vista dell’estate. 🔗juventusnews24.com

Juventus, via Cambiaso: sosituto bloccato dalla Serie A per 22MLN - La Juventus sta iniziando a studiare per il futuro e ci sono diverse situazioni che possono cambiare: Cambiaso va verso l'addio. 🔗calcionow.it

Mercato Juve: il possibile sostituto di Cambiaso arriva dalla Serie A? Se partisse il terzino… Il nome a sorpresa! - Mercato Juve: l’eventuale sostituto di Cambiaso proviene dalla Serie A? Se dovesse salutare il terzino… Il nome a sorpresa! Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel caso in cui dovesse p ... 🔗juventusnews24.com

Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro - Con la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Monza ( e il seguente pari del Bologna a Udine) la Juventus torna padrona del proprio destino: potrebbero bastare 3 vittorie. 🔗calciomercato.com