Calciomercato Juve bianconeri alla ricerca di un nuovo attaccante | delineato il piano per l’estate E su Vlahovic… Cosa accadrà

Calciomercato Juve, bianconeri alla ricerca di un nuovo attaccante: tutti i dettagli sul futuro di Vlahovic e non soloArrivano importanti aggiornamenti sul Calciomercato Juve per l'attacco del futuro. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, Vlahovic non rinnoverà con i bianconeri che stanno già cercando un nuovo attaccante.PAROLE – «L'idea della Juve e di Dusan Vlahovic è di separarsi con la speranza per tutti di chiuderla quest'estate in modo che la Juve possa fare cassa e che Vlahovic non vada a scadenza. Sarà un estate di movimento e la Juve si sta già muovendo per un po' di attaccanti. A oggi le trattative sono assolutamente ferme, si fanno passi indietro più che in avanti. Le strade sono due: o si vende il calciatore in estate oppure si decide di andare in scadenza».

