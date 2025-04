Calciomercato Como il ds Ludi sicuro | La nostra idea è molto chiara su Nico Paz Quel giocatore è il nostro simbolo

Calciomercato Como, le parole del direttore sportivo Carlalberto Ludi tra presente, futuro e Nico Paz Carlalberto Ludi, direttore sportivo dei lombardi azzurri, ha rilasciato qualche dichiarazione a Radio Anch’io Sport tra la stagione attuale e il Calciomercato Como. Nico PAZ – «Quella di Nico è sicuramente una posizione molto sensibile, siamo legati al giocatore e al ragazzo in maniera . 🔗 Calcionews24.com - Calciomercato Como, il ds Ludi sicuro: «La nostra idea è molto chiara su Nico Paz. Quel giocatore è il nostro simbolo» , le parole del direttore sportivo Carlalbertotra presente, futuro ePaz Carlalberto, direttore sportivo dei lombardi azzurri, ha rilasciato qualche dizione a Radio Anch’io Sport tra la stagione attuale e ilPAZ – «la diè sicuramente una posizionesensibile, siamo legati ale al ragazzo in maniera . 🔗 Calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Panchina Milan, Ludi (ds Como): “Futuro Fabregas? Non parlo per lui, ma …” - Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Cesc Fabregas, accostato alla panchina del Milan 🔗pianetamilan.it

Ludi (ds Como): «Nico Paz può diventare un campione. Vogliamo trattenerlo!» - Carlalberto Ludi, attuale direttore sportivo del Como, si è espresso sul futuro di Nico Paz, uno dei diamanti più preziosi di cui la squadra lombarda può fregiarsi. La posizione dei lariani, già molto chiara, è stata da lui nuovamente ribadita. IL PUNTO – Carlalberto Ludi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli sulla situazione di mercato di Nico Paz, calciatore del Como su cui è molto forte l’interesse dell’Inter. 🔗inter-news.it

Ludi (ds Como) spegne le voci: «Nico Paz sarà al Como il prossimo anno» - Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, si è espresso nel pre-partita della sfida tra i lariani e l’Empoli sul futuro di Nico Paz. La società lombarda ha le idee chiare sul punto. IL COMMENTO – Carlalberto Ludi si è pronunciato alle frequenze di DAZN prima del fischio d’inizio del match tra il Como e l’Empoli, trattando anche della situazione di mercato legata a Nico Paz. Il direttore sportivo dei lariani ha indicato a chiare lettere l’intenzione della società da lui rappresentata riguardo il futuro dell’argentino: «A gennaio abbiamo ultimato una programmazione iniziata a luglio, ... 🔗inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Como, il ds Ludi a CM: Nico Paz preso grazie ai dati, non solo allo scouting. Per Diao in tanti ci hanno preso per matti; Como, il ds Ludi: Fabregas alla Roma? Non escludo nulla anche se ha altri 3 anni di contratto...; Como, il ds Ludi racconta le trattative per Paz e Diao; Como, il ds Ludi: Nico Paz via a gennaio? Nessuna possibilità che vada via. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ludi (DS Como): "Nico Paz? Nostra volontà chiara e siamo fiduciosi, ma non dipende da noi" - Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, parla a Radio Anch'io Lo Sport della situazione di Nico Paz. "Fabregas analizzerà tutte le posizioni della rosa, quella di Nico Paz è sicuramente molto s ... 🔗msn.com

Calcio: Ludi (Como), "orgogliosi della salvezza, non scontata" - (ANSA) - ROMA, 28 APR - "Siamo molto orgogliosi, raggiungere la salvezza con quattro giornate d'anticipo non era così scontato per una neopromossa. Abbiamo lavorato tanto fin dall'inizio, credendo in ... 🔗corrieredellosport.it

Ludi (ds Como) su Fabregas alla Roma: “Programmiamo il futuro, ma non escludo niente” - Il toto allenatore è sempre vivo anche se ormai tutti vorrebbero la conferma (impossibile) di Ranieri . In mattinata il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha rilasciato un'intervista a Rad ... 🔗msn.com