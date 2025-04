Calciomercato com – Juventus Cambiaso verso l’addio | e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro | Primapagina

Calciomercato.com:Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro Primapagina Calciomercato.com Home Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro Redazione Calciomercato Con la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Monza ( e il seguente pari del Bologna a Udine) la Juventus torna padrona del proprio destino: potrebbero bastare 3 vittorie nelle ultime 4 partite per staccare il pass per la prossima Champions League. 🔗 Justcalcio.com - Calciomercato.com – Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro | Primapagina 2025-04-29 09:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com:: e loalper Deè un.com Home: e loalper Deè unRedazioneCon la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Monza ( e il seguente pari del Bologna a Udine) latorna padrona del proprio destino: potrebbero bastare 3 vittorie nelle ultime 4 partite per staccare il pass per la prossima Champions League. 🔗 Justcalcio.com

Su altri siti se ne discute

Calciomercato Juventus: 30 milioni in più dalla Champions per l’Inter che ora sogna il grande colpo. Duello in estate coi bianconeri? Novità - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: nelle casse dell’Inter ben 30 milioni in più dalla Champions, ora i nerazzurri sognano il grande colpo. Duello coi bianconeri? Come riferito dal Corriere dello Sport, per l’Inter sono entrati nelle casse ben 30 milioni di euro in più dalla Champions League rispetto alla passata stagione, con i nerazzurri che iniziano già a pianificare i colpi della prossima estate. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato.com – Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche che la Juventus deve rispettare|Primapagina - 2025-02-09 10:10:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche che la Juventus deve rispettare|Primapagina | Calciomercato.com Home Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche ... 🔗justcalcio.com

Osimhen Juventus, arrivano nuove conferme! La rivelazione in vista del calciomercato estivo. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juventus, arrivano nuove conferme! La rivelazione in vista del prossimo giugno e del mercato estivo. Ultime Niccolò Ceccarini, a Radio Bianconera, ha parlato anche di calciomercato Juve. Le dichiarazioni sull’attacco del futuro per i bianconeri ed in particolare sul nome di Osimhen. OSIMHEN – «Ieri sera una notizia ce l’ha data Giuntoli quando ha ammesso che la Juventus ha intenzione di sedersi al tavolo con il Paris Saint-Germain per riscattare Kolo Muani. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lazio, Bologna, Roma, Fiorentina e Milan: lotta Champions, Europa e Conference League, i calendari | Serie A; Juventus, senza Yildiz non crolla il mondo. Tre soluzioni per Tudor, occhio al ruolo di McKennie; Juventus, solo Tudor mette tutti d'accordo: tifoseria spaccata su Conte, ma per Igor servono i risultati; È finita anche la Juventus dei sognatori, umiliata dalla sinfonia dell'Atalanta: 4° fallimento e macerie. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia