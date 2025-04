Calcio Seconda | Migliarino Vecchiano in finale La Corte salva

Seconda Categoria girone A il Migliarino Vecchiano è in finale play-off. Finisce 4 – 1 per il Migliarino Vecchiano la semifinale contro il San Vitale Candia. Partita dai due volti con il primo tempo con gli ospiti che prendono in mano la partita, gestendo il pallino del gioco e sfiorando il vantaggio in almeno due occasioni. Col passare dei minuti la foga del S. Vitale però si attenua, e la fase centrale del primo tempo diventa più equilibrata e confusa con nessuna particolare occasione di rilievo. Si arriva quindi al finale di primo tempo: su due palle inattive il Migliarino Vecchiano trova due gol uno dietro l’altro che fanno pendere la bilancia della partita. E’ il 39’ quando Pecori batte un corner dalla destra del portiere Nicodemi. La difesa ospite si dimentica di Benedettini che impatta e segna. 🔗 Lanazione.it - Calcio. Seconda: Migliarino Vecchiano in finale, La Corte salva Pisa 29 aprile 2025 – InCategoria girone A ilè inplay-off. Finisce 4 – 1 per illa semicontro il San Vitale Candia. Partita dai due volti con il primo tempo con gli ospiti che prendono in mano la partita, gestendo il pallino del gioco e sfiorando il vantaggio in almeno due occasioni. Col passare dei minuti la foga del S. Vitale però si attenua, e la fase centrale del primo tempo diventa più equilibrata e confusa con nessuna particolare occasione di rilievo. Si arriva quindi aldi primo tempo: su due palle inattive iltrova due gol uno dietro l’altro che fanno pendere la bilancia della partita. E’ il 39’ quando Pecori batte un corner dalla destra del portiere Nicodemi. La difesa ospite si dimentica di Benedettini che impatta e segna. 🔗 Lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Calcio. Seconda: Migliarino ai play-off, Pontasserchio salvo - Pisa 9 aprile 2025 – Penultima giornata di campionato in Seconda Categoria. Manca adesso una solo partita al termine della stagione regolare. Questa ventinovesima giornata, nel girone A ha portato al pareggio il Migliarino Vecchiano sul campo del Pontremoli: 2 – 2 (Lucchesi ed Armenante a tabellino). Una lunga trasferta che col punto ottenuto porta a cinquantre punti la squadra di mister Andreotti, già sicura di essere terza negli spareggi play-off promozione. 🔗lanazione.it

Calcio. Seconda: Migliarino e San Prospero protagoniste - Pisa 25 febbraio 2025 – Seconda Categoria al rush finale con sette sfide ancora da giocare nella stagione regolare. Ventitre le gare disputate sinora con risultati non certo esaltanti per le pisane. Nel girone A la migliore, il Migliarino Vecchiano, capace finora di un ottimo terzo posto con quarantotto punti, frutto di quindici vittorie e tre pareggi. Domenica succersso da tre punti contro il fanalino di coda Pieve San Paolo, battuto al Comunale ‘Faraci’ per 4 – 2. 🔗lanazione.it

Calcio. Seconda: Migliarino e Pontasserchio da tre - Pisa 24 marzo 2025 – In Seconda Categoria si è giocata la ventisettesima giornata di campionato, la quartultima della stagione regolare. Tre partite ancora da disputare e per qualche squadra pisana saranno fondamentali per decidere il proprio futuro. Nel girone A vincono sia il Migliarino Vecchiano che il Pontasserchio: una domenica positiva per entrambe dopo qualche battuta a vuoto. Il Migliarino Vecchiano di mister Andreotti sfrutta il fattore campo e batte 2 – 1 gli ospiti lucchesi della Folgore Segromigno. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calcio. Seconda: Migliarino Vecchiano in finale, La Corte salva; Calcio. Seconda: Migliarino ai play-off, Pontasserchio salvo; Calcio. Seconda: Migliarino ai play-off, Pontasserchio salvo; Calcio. Seconda: Migliarino ai play-off col San Vitale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Calcio. Seconda: Migliarino ai play-off col San Vitale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Calcio. Seconda: Migliarino ai play-off, Pontasserchio salvo - Pisa 9 aprile 2025 – Penultima giornata di campionato in Seconda Categoria ... nel girone A ha portato al pareggio il Migliarino Vecchiano sul campo del Pontremoli: 2 – 2 (Lucchesi ed ... 🔗lanazione.it

Seconda categoria. Il Corsanico di Mazzei si gioca tutto. Massarosa invece ormai in vacanza - Si gioca l’accesso ai playoff oggi il Corsanico che, a 90 minuti dal termine della regular season, è padrone del proprio destino nel campionato di Seconda categoria ... il campionato sarebbero infatti ... 🔗sport.quotidiano.net