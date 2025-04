Calcio L’Aurora Jesi al Givova Soccer Experience 2025 in Puglia

Jesini protagonisti nell’importante torneo che ha toccato le città di Monopoli, Ostuni e Polignano a MareJesi, 29 aprile 2025 – L’Aurora Calcio Jesi ha preso parte nelle giornate del 252627 aprile all’importante torneo giovanile denominato “Givova Soccer Experience 2025”, giunto alla sua 36ma edizione, che si è svolto in Puglia, nelle famose località di Monopoli, Ostuni e Polignano a Mare.Tantissime le società partecipanti, ben 38, tra cui quella arancioblù Jesina, che hanno dato vita a 3 splendide giornate di sport e condivisione, con le formazioni pronte a darsi battaglia per un’esperienza da ricordare per i piccoli protagonisti.L’Aurora Jesi, presente con ben 150 ragazzi ed uno staff di 15 persone tra dirigenti e tecnici, ha preso parte alla competizione con i gruppi “Under 17” (2 squadre), “Under 15” (2 squadre), “Under 14” (1 squadra), “Under 13” (2 squadre) ed “Under 12” (2 squadre). 🔗 I giovani arancioblùni protagonisti nell’importante torneo che ha toccato le città di Monopoli, Ostuni e Polignano a Mare, 29 aprileha preso parte nelle giornate del 252627 aprile all’importante torneo giovanile denominato “”, giunto alla sua 36ma edizione, che si è svolto in, nelle famose località di Monopoli, Ostuni e Polignano a Mare.Tantissime le società partecipanti, ben 38, tra cui quella arancioblùna, che hanno dato vita a 3 splendide giornate di sport e condivisione, con le formazioni pronte a darsi battaglia per un’esperienza da ricordare per i piccoli protagonisti., presente con ben 150 ragazzi ed uno staff di 15 persone tra dirigenti e tecnici, ha preso parte alla competizione con i gruppi “Under 17” (2 squadre), “Under 15” (2 squadre), “Under 14” (1 squadra), “Under 13” (2 squadre) ed “Under 12” (2 squadre). 🔗 .com

Su questo argomento da altre fonti

Seconda Categoria / E’ il momento dell’Aurora Jesi: 3-1 alle Terre del Lacrima - In vantaggio la squadra di casa poi raggiunta sulla parità. Gli uomini di Campanelli però confermano il buon andamento e vincono con merito JESI, 8 febbraio 2025 – L’Aurora Jesi vince una partita molto combattuta, 3-1 sul Terre del Lacrima, grazie alla doppietta di Italia. Fai clic qui per vedere lo slideshow. Nei primi minuti del match le due squadre si studiano per trovare dei punti deboli all’avversario, facendo girare la palla e provando qualche imbucata. 🔗.com

Calcio femminile C / Solo 1-1 tra Jesina Aurora e Spal - Tutto nel primo tempo. Ospiti in vantaggio poi le leoncelle sbagliano un rigore ma trovano la parità JESI, 30 marzo 2025 – Finisce in parità tra Jesina Aurora e Spal. Tutto nel primo tempo. Prima le ospiti allenate dall’ex giocatore leoncello Leonardo Rossi (serie C 1984-85) passano in vantaggio con Ballo. Poi la Jesina ha la possibilità di pareggiare ma Odriscoll dagli undici metri tira fuori. Il gol del pareggio arriva firmato dalla giovane e promettente Ciccarelli. 🔗.com

Calcio 5 / Al PalaTriccoli di Jesi le Finals di Coppa Italia Serie A e A2 d’élite - Si giocheranno nelle Marche dal 15 al 23 marzo gli atti finali della prestigiosa competizione di futsal: finalissime in diretta Sky Sport nel palazzetto jesino. Coinvolto anche il PalaBadiali di Falconara per alcune partite della Final Eight di Coppa Serie B JESI, 24 febbraio 2025 – Sei coccarde tricolori, due delle quali da assegnare con la formula della Final Eight, quattro con la Final Four. Un maxi evento tutto nelle Marche, con Jesi a fungere da palcoscenico principale. 🔗.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calcio / L’Aurora Jesi al “Givova Soccer Experience 2025” in Puglia; Givova Scafati, il nuovo ds è Eugenio Agostinelli. 🔗Se ne parla anche su altri siti