Calcio a cinque la Futsal Cesena sbanca il Pala Maser e conquista la salvezza

Futsal Cesena, che ha prima sbancato colo risultato di 5-2 il parquet dello Sporting Altamarca, formazione ancora in corsa per accedere ai play-off, e poi conquistato l’aritmetica salvezza nel Girone A di Serie A2 Élite nonostante una partenza molto complicata. Perché la. 🔗 Cesenatoday.it - Calcio a cinque, la Futsal Cesena sbanca il Pala Maser e conquista la salvezza È stata la serata della, che ha primato colo risultato di 5-2 il parquet dello Sporting Altamarca, formazione ancora in corsa per accedere ai play-off, e poito l’aritmeticanel Girone A di Serie A2 Élite nonostante una partenza molto complicata. Perché la. 🔗 Cesenatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio a cinque, doccia gelata per la Futsal Cesena sconfitta 5-4 dal Maccan Prata - Doccia gelata per la Futsal Cesena, che è stata sconfitta dal Maccan Prata a causa di alcune ingenuità commesse dopo una prestazione positiva. Nel primo tempo i bianconeri giocano una gara frizzante e propositiva, sebbene al 3? sia il Maccan Prata a passare in vantaggio grazie all’eurogol dalla... 🔗cesenatoday.it

Calcio a 5, la Futsal Cesena si inchina alla capolista: vince il Mestrefenice - Niente da fare per la Futsal Cesena, che questo pomeriggio è stata meritatamente sconfitta dalla capolista Mestrefenice per 6-2. Troppa la differenza di qualità e organizzazione della squadra veneta, che ha comunque dovuto faticare prima di riuscire a sbloccare la gara grazie a due clamorose... 🔗cesenatoday.it

CALCIO A CINQUE - "C1». Futsal sconfitto in casa dal Massa. Non basta il gioco - Arriva una sconfitta interna per il Futsal Lucchese che, venerdì sera, ha perso per 6-3 contro il Città di Massa. Una battuta d’arresto arrivata al termine di una bella prestazione offerta dai rossoneri che, però, si sono dovuti arrendere agli apuani che, nell’ultima fase di mercato, si sono ulteriormente rinforzati. Nel primo tempo i ragazzi della Pantera sono andati subito sotto di due reti, con gli apuani che hanno giocato con un ritmo molto alto che ha messo in crisi i padroni di casa. 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Calcio a cinque, la Futsal Cesena sbanca il Pala Maser e conquista la salvezza; Futsal Cesena, salvezza a un passo. Attenzione massima; Dopo lo stop per i funerali del Papa, torna in campo la Futsal contro l'Altamarca; Calcio a 5, pari Modena Cavezzo contro il Futsal Cesena. Vince la Pro Patria San Felice. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Calcio a cinque, la Futsal Cesena sbanca il Pala Maser e conquista la salvezza - È stata la serata della Futsal Cesena, che ha prima sbancato colo risultato di 5-2 il parquet dello Sporting Altamarca, formazione ancora in corsa per accedere ai play-off, e poi conquistato l’aritmet ... 🔗cesenatoday.it

Calcio a 5, alla Futsal Cesena il “Memorial Paganelli 2025” - Successivamente è scesa in campo la Futsal Cesena, che ha sconfitto la vincente della gara precedente 5-1. In gol, per i bianconeri, Pritoni e Traversari, autori di una doppietta a testa, e Dentini, ... 🔗corriereromagna.it

Calcio a 5, a Cesena il terzo memorial “Paolo Paganelli” - Torna il “Memorial Paganelli”. La Futsal Cesena in una nota ha annunciato che sabato 12 aprile, presso il PalaPaganelli in zona Ippodromo, verrà disputato il terzo memorial “Paolo Paganelli”, dedicato ... 🔗corriereromagna.it