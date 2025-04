Calci a tutto turismo | la Valgraziosa si gode il boom di visitatori

Calci (PI), 29 aprile 2025 – I dati di febbraio 2025, se confrontati con lo stesso periodo del 2024, rivelano flussi turistici pressoché raddoppiati per le strutture ricettive di Calci, con arrivi e permanenze fuori stagione che confermano i numeri importanti del novembre 2024. In particolare, come rilevato dall'Osservatorio turistico regionale per il mese di febbraio, gli arrivi sono aumentati del 70 per cento e le permanenze di circa il 90 per cento. A scegliere le strutture turistiche di Calci nei mesi fuori stagione sono soprattutto gli italiani (80 per cento circa), ma non mancano gli stranieri (20 per cento), che aumentano poi sensibilmente nei mesi primaverili ed estivi.Altro dato positivo per Calci è la permanenza media - questi i dati del novembre 2024 -, stabilmente superiore alle tre notti (3,5 per l'esattezza), quando in città come i capoluoghi vicini il dato si assesta poco al di sopra dei due pernottamenti. 🔗 Lanazione.it - Calci, a tutto turismo: la Valgraziosa si gode il boom di visitatori (PI), 29 aprile 2025 – I dati di febbraio 2025, se confrontati con lo stesso periodo del 2024, rivelano flussi turistici pressoché raddoppiati per le strutture ricettive di, con arrivi e permanenze fuori stagione che confermano i numeri importanti del novembre 2024. In particolare, come rilevato dall'Osservatorio turistico regionale per il mese di febbraio, gli arrivi sono aumentati del 70 per cento e le permanenze di circa il 90 per cento. A scegliere le strutture turistiche dinei mesi fuori stagione sono sopratgli italiani (80 per cento circa), ma non mancano gli stranieri (20 per cento), che aumentano poi sensibilmente nei mesi primaverili ed estivi.Altro dato positivo perè la permanenza media - questi i dati del novembre 2024 -, stabilmente superiore alle tre notti (3,5 per l'esattezza), quando in città come i capoluoghi vicini il dato si assesta poco al di sopra dei due pernottamenti. 🔗 Lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Turismo, Pasqua col tutto esaurito. L’assessore: "I dazi? Un’occasione". Prenotazioni dall’estero già a +25% - CORTONATurismo pasquale e ponti priamverili con numeri importanti a Cortona. A confermarlo sono gli operatori del settore e la stessa amministrazione comunale. "Si aspettano dei numeri di presenze significative, quasi da tutto esaurito, provenienti dall’Italia e dai Paesi stranieri per il periodo che da Pasqua arriverà fino al ponte del 1 maggio", conferma l’assessore al turismo Francesco Attesti. Sorvegliato speciale, però, in questo momento è il turismo che più di ogni altro muove l’economia del territorio cortonese, ovvero quello americano. 🔗lanazione.it

Furto di sera in un negozio. Sfonda la vetrina a calci. Tutto ripreso in un video - Grosseto, 9 febbraio 2025 – E’ arrivato di fronte alla vetrina di un’attività di assistenza tecnica che si trova vicino al centro storico di Grosseto. Si è fermato sul marciapiede, ha acceso una sigaretta e ha iniziato a bere una birra. Poi una sigaretta. Dopo aver controllato che non ci fosse nessuno si è girato di scatto e con due, tre calci ben assestati ha divelto la vetrina entrando all’interno. 🔗lanazione.it

San Gimignano e il turismo. Numeri sotto la media. Sfumato il tutto esaurito - La Pasquetta dell’Angelo di San Gimignano è cominciata con il triste rintocco del campanone della torre del duomo per annunciare alla comunità la improvvisa "salita al cielo" di Papa Francesco. Con l’annuncio al popolo della Misericordia delle torri a poco tempo dal ritorno da Roma per ricevere la benedizione dal Papa nell’anno Santo con il "Grazie Papa Francesco per la tua battaglia contro tutte le guerre, per aver dato dignità e voce a tutti i diseredati del mondo, per il tuo impegno per un mondo più uguale, giusto, umano". 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Calci, a tutto turismo: la Valgraziosa si gode il boom di visitatori; Calci: aumentano i turisti, anche fuori stagione; La val Graziosa: dalla Pieve alla Certosa di Calci; A Calci più turismo e rilancio dei prodotti locali. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La Valgraziosa fa il pieno di turisti e pernottamenti - A scegliere le Calci nei mesi fuori stagione sono ... fuori stagione – commenta l’assessore al turismo, Fabio Mencarelli – confermano che la Valgraziosa è una destinazione appetibile tutto l’anno, ... 🔗lanazione.it