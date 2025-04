Cala Goloritzè in Sardegna eletta spiaggia più bella del mondo nel 2025

Cala Goloritzè la distesa di ciottoli bianchi e dall'acqua cristallina in Ogliastra, sulla costa orientale della Sardegna, è la spiaggia più bella al mondo tra le 50 del The World's 50 Best Beaches del 2025. Supera alcune delle più belle località al mondo tra le quali Filippine, Tailandia, Polinesia Francese e Seychelles. Nella classifica mondiale compare al 50o posto un'altra spiaggia italiana, anch'essa in Sardegna: La Pelosa di Stintino, nel Sassarese.Cala Goloritzè, raggiungibile solo a piedi attraverso un percorso di trekking abbastanza agevole o via mare, ma a nuoto lasciando l'imbarcazione oltre il cavo tarozzato a 200 metri dalla battigia, ha conquistato il primo posto nel podio per "la sua bellezza selvaggia" che "ha il potere di emozionare fin dal primo sguardo. 🔗 Quotidiano.net - Cala Goloritzè in Sardegna eletta spiaggia più bella del mondo nel 2025 "Un anfiteatro mistico in Italia".la distesa di ciottoli bianchi e dall'acqua cristallina in Ogliastra, sulla costa orientale della, è lapiùaltra le 50 del The World's 50 Best Beaches del. Supera alcune delle più belle località altra le quali Filippine, Tailandia, Polinesia Francese e Seychelles. Nella classifica mondiale compare al 50o posto un'altraitaliana, anch'essa in: La Pelosa di Stintino, nel Sassarese., raggiungibile solo a piedi attraverso un percorso di trekking abbastanza agevole o via mare, ma a nuoto lasciando l'imbarcazione oltre il cavo tarozzato a 200 metri dalla battigia, ha conquistato il primo posto nel podio per "la sua bellezza selvaggia" che "ha il potere di emozionare fin dal primo sguardo. 🔗 Quotidiano.net

