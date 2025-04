Cala Goloritzé è la spiaggia più bella al mondo l’Italia ne ha due in classifica

spiaggia più bella del mondo è in Italia. Il nostro Paese apre e chiude la classifica The World's 50 Best Beaches del 2025 con due perle della Sardegna. Davanti a tutti gli scorci di sabbia bianca e acqua cristallina del pianeta, infatti, si piazza quest'anno Cala Goloritzè, sul litorale di Baunei, nel Nuorese.La bellezza selvaggia dei ciottoli bianchi dell'esclusivo lido dell'Ogliastra ha superato 50 delle migliori mete balneari sparse per tutto il globo, dalle Filippine alle Seychelles, dall'Australia ai Caraibi passando per la Polinesia. Tra questa rientra anche la spiaggia della Pelosa di Stintino, in provincia di Sassari.Cala GoloritzéDichiarata "monumento naturale" della Regione Sardegna nel 1993 e "monumento nazionale italiano" nel 1995, Cala Goloritzé è stata premiata come spiaggia migliore del mondo dal portale The World's 50 Best Beaches, che stila la graduatoria sulla base dei voti di più di un migliaio di professionisti del settore turistico. 🔗 Quifinanza.it - Cala Goloritzé è la spiaggia più bella al mondo, l'Italia ne ha due in classifica

Approfondimenti da altre fonti

Cala Goloritzè in Sardegna eletta spiaggia più bella del mondo nel 2025 - "Un anfiteatro mistico in Italia". Cala Goloritzè la distesa di ciottoli bianchi e dall'acqua cristallina in Ogliastra, sulla costa orientale della Sardegna, è la spiaggia più bella al mondo tra le 50 del The World's 50 Best Beaches del 2025. Supera alcune delle più belle località al mondo tra le quali Filippine, Tailandia, Polinesia Francese e Seychelles. Nella classifica mondiale compare al 50/o posto un'altra spiaggia italiana, anch'essa in Sardegna: La Pelosa di Stintino, nel Sassarese. 🔗quotidiano.net

Cala Goloritzè è la spiaggia più bella del mondo - Nel 2025 la spiaggia sarda Cala Goloritzè dell’Ogliastra sulla costa orientale dell’isola è stata eletta la più bella del mondo, conquistando il primo posto assoluto nella classifica The World’s 50 Best Beaches, superando Cala Mariolu che l’anno precedente era al secondo posto in Europa. Il riconoscimento grazie a una serie di motivazioni legate alla sua […] The post Cala Goloritzè è la spiaggia più bella del mondo appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Cala Goloritzè è la spiaggia più bella al mondo del 2025 - Cala Goloritzè la distesa di ciottoli bianchi e dall’acqua cristallina in Ogliastra, sulla costa orientale della Sardegna, è la spiaggia più bella al mondo tra le 50 del The World’s 50 Best Beaches del 2025. Cala Goloritzè non è semplicemente una spiaggia, è un anfiteatro mistico scolpito dalla natura e difeso dagli uomini. La si raggiunge solo camminando per un sentiero che è esso stesso preludio alla meraviglia, oppure via mare, ma senza avvicinarsi troppo: le barche si fermano a duecento metri dalla riva, per proteggere quello che da decenni è un monumento naturale. 🔗metropolitanmagazine.it