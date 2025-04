Noinotizie.it - Cagnano Varano: InFestArti Oggi

Di seguito il comunicato:È in primavera che sbocciano le infestanti, erbe spontanee che danno colore e odori ai terreni più selvaggi. Ed è in primavera che ha luogo, la manifestazione che celebra il Gargano tra terra e cultura. Martedì 29 aprile, asi Contamina il mondo con la bellezza, com’è il sottotitolo dell’evento che unisce musica, filiera corta, multimedialità, storia, arte e sostenibilità ambientale. Nell’anfiteatro della Grotta di San Michele Arcangelo, cavità sacra risalente al Paleolitico, in un panorama selvaggio che domina il Lago diavrà luogo la terza rinnovatissima edizione. Di seguito, il programma dettagliato.Si comincia alle ore 18 con la visita guidata della Grotta, unita ai canti popolari a cura di Rosario Nido, custode orale del territorio e testimone dell’antica tradizione musicale garganica: in lui rivivono leggende e memorie collettive di natura etnomusicale. 🔗 Noinotizie.it