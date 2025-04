Cagliari scatto decisivo per la salvezza | Pavoletti e Deiola fermano il Verona nello scontro diretto

Cagliari, grosso passo in avanti nella lotta salvezza: i sardi sbancano il Bentegodi e superano Parma e Verona Il Cagliari espugna il Bentegodi dopo 53 anni battendo 2-0 il Verona, conquistando tre punti fondamentali in chiave salvezza. La squadra di Davide Nicola mostra più intensità e organizzazione, passando in vantaggio al 30’ con Pavoletti, alla . 🔗 Calcionews24.com - Cagliari, scatto decisivo per la salvezza: Pavoletti e Deiola fermano il Verona nello scontro diretto , grosso passo in avanti nella lotta: i sardi sbancano il Bentegodi e superano Parma eIlespugna il Bentegodi dopo 53 anni battendo 2-0 il, conquistando tre punti fondamentali in chiave. La squadra di Davide Nicola mostra più intensità e organizzazione, passando in vantaggio al 30’ con, alla . 🔗 Calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

La classifica di serie A, Cagliari scatto salvezza - Roma, 30 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Cagliari-Monza 3-0 30esima giornata: Como-Empoli 1-1, Venezia-Bologna 0-1, Juventus-Genoa 1-0, Lecce-Roma 0-1, Cagliari-Monza 3-0, ore 15 Fiorentina-Atalanta, ore 18 Inter-Udinese, ore 20.45 Napoli-Milan, lunedì 31 marzo ore 18.30 Verona-Parma, ore 20.45 Lazio-Torino. Classifica: Inter 64, Napoli 61, Atalanta 58, Bologna 56, Juventus 55, Roma 52, Lazio 51, Fiorentina 48, Milan 47, Udinese 40, Torino 38, Genoa 35, Como 30, Verona, Cagliari 29, Lecce, Parma 25, Empoli 23, Venezia 20, Monza 15. 🔗ildenaro.it

Il ruggito della Clai Imola: è lo scatto decisivo verso la salvezza? - Un’eroica e indomita Clai Imola espugna in tre set il campo della capolista Volley Offanengo e centra la seconda vittoria esterna consecutiva nella Pool Salvezza di A2 in appena sette giorni (dopo quella in rimonta di Concorezzo), la terza complessiva in questa appassionante e... 🔗europa.today.it

Il Parma scappa, Pedro la riprende e salva la Lazio. Scatto salvezza per il Cagliari - Si è completato il quadro della 34a giornata di Serie A: rimonta biancoceleste, vittoria fondamentale per i sardi Una vittoria che sa di salvezza, un pareggio che sa di delusione: si completa con il successo del Cagliari e il 2-2 tra Lazio e Parma la 34esima giornata di Serie A dopo che nel pomeriggio Udinese e Bologna avevano pareggiato 0-0. Il Parma scappa, Pedro la riprende e salva la Lazio. Scatto salvezza per il Cagliari (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Verona-Cagliari 0-2: Pavoletti torna titolare e segna il gol decisivo, poi Deiola. Scatto salvezza per i rossoblù; Verona Cagliari, corsa salvezza apertissima: due squadre divise da soli due punti -; Il ruggito della Clai Imola: è lo scatto decisivo verso la salvezza?; Serie A, Cagliari-Monza 3-0: scatto salvezza di Nicola. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vittoria salvezza per il Cagliari, ora manca solo la matematica - Cagliari a un passo dal traguardo: salvezza non ancora matematica, ma la certezza potrebbe arrivare già sabato prossimo dalla gara alla Domus con l'Udinese. Una vittoria, quella di Verona, che porta l ... 🔗ansa.it

Verona-Cagliari 0-2: Pavoletti torna titolare e segna il gol decisivo, poi Deiola. Scatto salvezza per i rossoblù - L'attaccante, per la prima volta dal 1' per la squalifica di Piccoli, si fa trovare pronto e segna un gol pesantissimo. Poi il centrocampista la chiude nel recupero. Per i veneti sabato c'è l'Inter a ... 🔗corriere.it

Pavoletti e Deiola, scatto salvezza del Cagliari: battuto 2-0 l'Hellas. Gli highlights - Pareggio in rimonta per la Lazio. La squadra di Marco Baroni, sotto 2-0 contro il Parma con una doppietta di Ondrejka, ha trovato negli ultimi dieci minuti. 🔗tuttomercatoweb.com