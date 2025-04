Caffo appella la condanna a 4 anni Le aggressioni? Colpa della ex

Caffo e la ex, il legale del filosofo, Fabio Sghembri lo stesso che nel recente processo ha difeso Rosa e Olindo, chiede di cancellare la condanna di primo grado a quattro anni: "In base agli elementi probatori, nel rapporto di coppia non ha avuto il ruolo di manipolatore né ha agito seguendo uno schema patriarcale, ma in qualche caso reagì alle aggressioni e agli insulti di lei". Così si legge nelle motivazioni di appello depositati dall’avvocato. Caffo è stato condannato in primo grado a 4 anni per maltrattamenti e lesioni aggravati nei confronti della ex, la quale, secondo l’accusa, durante un litigio nell’estate 2020, avrebbe riportato una frattura scomposta con accorciamento del dito di una mano. Ilgiorno.it - Caffo appella la condanna a 4 anni. Le aggressioni? "Colpa della ex" Leggi su Ilgiorno.it "Le violenze psicologiche e le umiliazioni furono reciproche, anzi da un punto di vista statistico furono maggiori quelle che pose in essere l’allora compagna". Nel ping pong di accuse tra Leonardoe la ex, il legale del filosofo, Fabio Sghembri lo stesso che nel recente processo ha difeso Rosa e Olindo, chiede di cancellare ladi primo grado a quattro: "In base agli elementi probatori, nel rapporto di coppia non ha avuto il ruolo di manipolatore né ha agito seguendo uno schema patriarcale, ma in qualche caso reagì allee agli insulti di lei". Così si legge nelle motivazioni di appello depositati dall’avvocato.è statoto in primo grado a 4per maltrattamenti e lesioni aggravati nei confrontiex, la quale, secondo l’accusa, durante un litigio nell’estate 2020, avrebbe riportato una frattura scomposta con accorciamento del dito di una mano.

Leonardo Caffo fa ricorso contro la condanna per maltrattamenti e lesioni: “Rapporto malato, ma nessuna manipolazione” - Leonardo Caffo, attraverso il suo avvocato Fabio Schembri, ha presentato ricorso contro la sentenza che lo scorso 10 dicembre lo ha condannato a 4 anni per maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex compagna. Il legale sostiene che i giudici abbiano creato "in modo artificioso una insussistente e del tutto indimostrata soggezione della persona offesa".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Condanna per Leonardo Caffo a 4 anni: “Manipolatore con schemi patriarcali del tutto inaccettabili” - Un “pigmalione moderno” con un “comportamento che denota sempre una volontà manipolatoria” ma anche basato su “schemi patriarcali del tutto inaccettabili”. Queste sono alcune delle motivazioni che hanno portato i giudici del Tribunale di Milano a decidere la condanna a 4 anni per Leonardo Caffo, il filosofo progressista e antispecista finito al centro della bufera per i maltrattamenti aggravati e le lesioni gravi nei confronti dell’allora fidanzata. 🔗metropolitanmagazine.it

Leonardo Caffo, le motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna a quattro anni - Al centro delle polemiche per il suo invito all’evento Più libri più liberi, che ha portato tanti volti noti a disertare la manifestazione, il filoso Leonardo Caffo era stato condannato nel dicembre 2024 per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. Nelle motivazioni della sentenza resi noti i giudici hanno descritto un atteggiamento reiterato di manipolazione e sopraffazione, evidenziando schemi patriarcali «del tutto inaccettabili» che hanno portato a comportamenti «mortificanti e vessatori». 🔗lettera43.it

