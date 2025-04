Cade dalla bici davanti al liceo 87enne soccorso da due docenti

87enne piacentino è caduto accidentalmente dalla bicicletta ed è finito sull'asfalto. L’uomo è stato soccorso in prima battuta da due docenti dell’Istituto superiore, un insegnante di filosofia e. 🔗 Ilpiacenza.it - Cade dalla bici davanti al liceo, 87enne soccorso da due docenti Soccorsi in azione nella tarda mattinata del 29 aprile in via Genova nei pressi del Respighi. Qui unpiacentino è caduto accidentalmentecletta ed è finito sull'asfalto. L’uomo è statoin prima battuta da duedell’Istituto superiore, un insegnante di filosofia e. 🔗 Ilpiacenza.it

Cade in bici nel parco del Lura e si ferisce al volto e alla spalla - È caduto rovinosamente in bici, all’interno del parco del Lura, un uomo di 69 anni soccorso questa mattina intorno alle 11:50. L’incidente è avvenuto a Lomazzo, in un’area verde molto frequentata da ciclisti e pedoni. L’uomo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo mentre... 🔗quicomo.it

Monza, 15enne cade dalla bici e muore in Brianza - La Procura di Monza ha disposto l'autopsia per fugare ogni dubbio sulla morte di un ragazzo di 15 anni caduto ieri pomeriggio in via De Santi, a Desio (Monza), mentre era in sella alla sua bicicletta. Una manovra errata e la caduta fatale è al momento l'ipotesi più realistica dato che dai rilievi effettuati sul luogo dell'incidente dai carabinieri non risultano al momento evidenze di incidenti con altri mezzi o persone. 🔗tg24.sky.it

Sedicenne cade in bici. Un uomo investito. I due ciclisti in ospedale - Disavventure in bici ieri in paese e a Buglio in Monte dove due ciclisti, di 16 e 58 anni, sono finiti in ospedale dopo due rovinose cadute. L’incidente più grave alle 3 di notte in località Scilano, protagonista il ragazzo che stava rincasando quando, probabilmente a causa della scarsa visibilità, è finito a terra procurandosi diversi traumi e alcune fratture. Per fortuna il ragazzo è riuscito ad allertare i soccorsi, così sul posto è arrivata una squadra del 118 accompagnata dai carabinieri di Chiavenna: dopo le prime cure sul posto è stato deciso il trasporto all’ospedale di Gravedona. 🔗ilgiorno.it

Cade dalla bici in città: 71enne trasportato in ospedale - Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per stabilire la dinamica dell’incidente. L'articolo Cade dalla bici in città: 71enne trasportato in ospedale proviene da Il Giunco. 🔗msn.com