Cadavere semicarbonizzato a Barletta | potrebbe essere di Francesco Diviesti scomparso dopo uscita con amici

Cadavere semicarbonizzato a Barletta: potrebbe essere di Francesco Diviesti, il 26enne scomparso nella serata tra il 25 e il 26 aprile dopo una serata con alcuni amici. 🔗 È stato trovato undi, il 26ennenella serata tra il 25 e il 26 aprileuna serata con alcuni. 🔗 Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Trovato cadavere in un fosso a Massarosa: potrebbe essere Nicola Persano, scomparso il giorno di Natale - È stato ritrovato in un fosso di campagna vicino Massarosa (Lucca) il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo che secondo le prime indiscrezioni potrebbe appartenere a Nicola Persano, 76 anni, scomparso dal 25 dicembre 2024 dalla sua abitazione di Camaiore. Il sindaco: "Preoccupazione e sconforto in tutta la nostra comunità".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Avvistato un cadavere alla Plaia: potrebbe appartenere al pescatore disperso ad Ognina - Potrebbero essersi concluse nel peggiore dei modi le ricerche del pescatore amatoriale di 44anni, disperso da ieri sera ad Ognina, dopo essere scivolato in mare nella zona della Tavernetta. Pochi minuti fa, un elicottero della guardia costiera che era impegnato in una perlustrazione dall'alto... 🔗cataniatoday.it

Caso Manola Mascia, trovato a Cala Fighera il cadavere di un uomo: potrebbe essere Paolo Durzu - Un cadavere è stato trovato a Cala Fighera, l’anfratto del promontorio della Sella del Diavolo a Cagliari, nella zona dove mercoledì era stato trovato, in acqua, il cadavere della 29enne Manola Mascia. Ora ci saranno gli accertamenti per capire se si tratta del corpo del fidanzato scomparso, il 33enne Paolo Durzu, le cui ricerche sono in corso da 19 marzo. Tra le ipotesi delle due morti quella di una passeggiata in una zona impervia e la caduta dalla scogliera. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Cadavere semicarbonizzato a Barletta: potrebbe essere di Francesco Diviesti scomparso dopo uscita con amici; Barletta, trovato morto semicarbonizzato il 26enne Francesco Diviesti. Era scomparso dal 25 aprile; Trovato morto il 26enne scomparso a Barletta: il corpo era semicarbonizzato; DIVIESTI Trovato morto il 26enne scomparso a Barletta. “Corpo semicarbonizzato”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Francesco Diviesti trovato morto, aveva 26 anni: «Il corpo è semicarbonizzato». Era scomparso da quattro giorni - È stato trovato morto Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni. È stato trovato semicarbonizzato, nelle campagne in contrada 'Femmina morta', ... 🔗msn.com

Scomparso a Barletta, il 26enne Francesco Diviesti trovato morto nelle campagne di Canosa: corpo semicarbonizzato - È stato trovato morto Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni. A trovare il cadavere semicarbonizzato del ragazzo, nelle campagne tra Canosa e Minervino, sono stati gli a ... 🔗telebari.it

Tragedia in Puglia, trovato un cadavere carbonizzato: potrebbe essere del 26enne Francesco Diviesti - Puglia, trovato un cadavere carbonizzato: potrebbe essere quello del 26enne scomparso qualche giorno fa, ovvero Francesco Diviesti ... 🔗notizie.it