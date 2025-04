Cadavere riemerge nella foce del fiume Livenza | alcuni natanti lo vedono riaffiorare e lanciano l?allarme

CAORLE (VENEZIA) - Macabro ritrovamento nel primo pomeriggio di oggi a Porto Santa Margherita di Caorle. Intorno alle 14, alcuni natanti hanno lanciato l?allarme dopo aver individuato un corpo.

Alzano Lombardo (Bergamo), trovato il cadavere di una giovane donna sul greto del fiume Serio: indagano i carabinieri - Il cadavere di una donna tra i 30 e i 35 anni è stato trovato questa mattina – domenica 6 aprile – ad Alzano Lombardo (Bergamo), nel greto del fiume Serio. L’allarme è stato lanciato da un passante poco dopo le 10: sul posto sono intervenuti i carabinieri, i mezzi del soccorso sanitario e i vigili del fuoco. Non si conosce ancora l’identità della donna né la dinamica dei fatti. Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri e sulla morte non si esclude alcuna ipotesi. 🔗open.online

Cadavere di un uomo vicino a un fiume, si indaga sulle cause della morte - Massa, 14 febbraio 2025 – Il cadavere di una persona è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, a Massa, nella zona di Castagnola. Il ritrovamento è avvenuto vicino a un corso d'acqua. Le autorità non hanno ancora identificato la persona, ma sembra trattarsi di un uomo. Rimane da chiarire se il decesso sia avvenuto a causa di traumi o per un evento naturale, come un malore improvviso. Sul luogo dell'incidente sono giunti un'automedica di Massa, i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di recupero del corpo e le forze dell'ordine. 🔗lanazione.it

Alzano Lombardo (Bergamo), il cadavere di una donna sul greto del fiume Serio - Si tratterebbe di una giovane dell'apparente età di 30-35 anni. La procura ha ordinato di effettuare l'autopsia 🔗tgcom24.mediaset.it

Cadavere riemerge nella foce del fiume Livenza: alcuni natanti lo vedono riaffiorare e lanciano l’allarme - CAORLE (VENEZIA) - Macabro ritrovamento nel primo pomeriggio di oggi a Porto Santa Margherita di Caorle. Intorno alle 14, alcuni natanti hanno ... 🔗msn.com

Identificato il cadavere del 32enne morto annegato nel fiume Oglio: si era gettato dopo una lite - È stato identificato il cadavere dell'uomo che domenica 13 aprile è stato recuperato nelle acque del fiume Oglio, in provincia di Mantova ... 🔗fanpage.it

Pontoglio, trovato cadavere nel fiume Oglio - Verso le 18 di questa domenica i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno individuato nel fiume Oglio il cadavere dell’uomo ... acque dell’Oglio senza più riemergere. 🔗quibrescia.it