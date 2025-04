Buongiorno stagione finita Il Napoli dovrà giocarsi lo scudetto senza di lui e senza Juan Jesus

Buongiorno, stagione finita. Il Napoli dovrà giocarsi lo scudetto senza di lui (e senza Juan Jesus)Gianluca Di Marzio dà la triste notizia all’ambiente Napoli. Per Alessandro Buongiorno stagione finita. Il Napoli e Conte dovranno giocarsi lo scudetto senza Buongiorno e senza Juan Jesus, oltre a Neres. Il Napoli continua a perdere pezzi. Domenica sera, contro il Torino Conte lo ha rischiato a causa della febbre che ha fermato Raspadori e il rischio purtroppo ha pagato sul campo ma non per quel che riguarda il difensore che adesso ha finito la stagione.Non sono positive le novità in casa Napoli. Uscito per infortunio nella gara contro il Torino, Alessandro Buongiorno è stato sottoposto agli esami strumentali del caso. Queste, le ultime notizie.“Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. 🔗 Ilnapolista.it - Buongiorno, stagione finita. Il Napoli dovrà giocarsi lo scudetto senza di lui (e senza Juan Jesus) . Illodi lui (e)Gianluca Di Marzio dà la triste notizia all’ambiente. Per Alessandro. Ile Conte dovrannolo, oltre a Neres. Ilcontinua a perdere pezzi. Domenica sera, contro il Torino Conte lo ha rischiato a causa della febbre che ha fermato Raspadori e il rischio purtroppo ha pagato sul campo ma non per quel che riguarda il difensore che adesso ha finito la.Non sono positive le novità in casa. Uscito per infortunio nella gara contro il Torino, Alessandroè stato sottoposto agli esami strumentali del caso. Queste, le ultime notizie.“Alessandrosi è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. 🔗 Ilnapolista.it

Approfondimenti da altre fonti

Stagione finita dopo l’infortunio: salta Milan e Napoli - Con la stagione nel suo punto finale e a causa della tipologia di infortunio verificatosi, il giocatore termina la stagione anzitempo. Vuol dire che salterà sia Milan che Napoli. Ultimi giri di boa, quindi momenti cruciali per definire cosa accadrà nel futuro per le squadre di Serie A. La maggior parte degli obiettivi e delle posizioni sono ancora tutte da definire, perciò ogni gara è un confronto disputato al massimo delle possibilità, quando mancano quattro giornate al gong finale del campionato. 🔗tvplay.it

Stagione finita per un calciatore del Napoli: l'annuncio di Conte dopo il match con il Monza - Il Napoli perde uno dei suoi difensori fino al termine stagione. Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa post partita contro il Monza, ha confermato che Juan Jesus ha terminato in anticipo il suo campionato. "Stiamo aggiugendo difficoltà su difficoltà. Neres ha avuto questo problema... 🔗napolitoday.it

Napoli, brutte notizie per Conte: David Neres ko, stagione praticamente finita! Il comunicato - Napoli, brutte notizie per Antonio Conte: David Neres ko, stagione praticamente finita! Il comunicato del club partenopeo Brutta tegola per il Napoli e per Antonio Conte: il club partenopeo ha ufficializzato l’infortunio di David Neres, una notizia che potrebbe pesare sul finale di stagione. Il bollettino medico non fornisce dettagli precisi sui tempi di recupero, […] 🔗calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, quando rientra Buongiorno? C'è il comunicato; Buongiorno, stagione finita. Il Napoli dovrà giocarsi lo scudetto senza di lui (e senza Juan Jesus); SKY - Napoli, lesione muscolare per Buongiorno: stagione finita per il difensore azzurro; Attesa per gli esami di Buongiorno: in caso di lesione il suo campionato potrebbe essere già finito. 🔗Approfondimenti da altre fonti

ULTIM’ORA/Napoli, stagione finita per Buongiorno: il comunicato sull’infortunio - Il Napoli perde Alessandro Buongiorno per infortunio e con tutta probabilità la sua stagione si chiude anzitempo. Arriva anche il comunicato degli azzurri sulle condizioni del difensore ex Torino. Il ... 🔗msn.com

Napoli, lesione dell’adduttore per Buongiorno: stagione finita - Le ultime sulle condizioni di Buongiorno dopo l'infortunio: il comunicato ufficiale del Napoli. Ecco quante partite salterà ... 🔗gianlucadimarzio.com

Buongiorno, sensazioni non positive: rischio di stagione finita in anticipo - Alessandro Buongiorno tiene in ansia il Napoli, ma soprattutto Antonio Conte, che molto probabilmente contro il Lecce non potrà schierare il forte difensore centrale piemontese. Lo scatto contro la su ... 🔗msn.com