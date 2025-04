Buongiorno stagione finita dopo l’ultimo infortunio | salterà le ultime quattro partite

Buongiorno, il nuovo infortunio lo terrà fuori dal campo fino alla fine della stagione: Conte dovrà fare a meno del suo difensore per le ultime quattro partite. 🔗 Lesione agli adduttori per, il nuovolo terrà fuori dal campo fino alla fine della: Conte dovrà fare a meno del suo difensore per le. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Stagione finita dopo appena 4 partite, UFFICIALE: “Lesione muscolare” - Il percorso riabilitativo potrebbe iniziarlo a Milano, dove vive sua moglie. Ecco tutti i dettagli La stagione finita. O meglio, la sua di stagione dopo appena 4 partite e 315?. Appena arrivato il comunicato ufficiale del club a cui si è legato lo scorso gennaio dopo un anno e mezzo da disoccupato. Stagione finita dopo appena 4 partite, UFFICIALE: “Lesione muscolare” (LaPresse) – Calciomercato.itLoris Karius va a braccetto con la sfortuna. 🔗calciomercato.it

Manchester City, stagione finita e sfida con l'Italia a rischio per Haaland? Le condizioni dopo l'infortunio alla caviglia - Si era fermato, accasciandosi a terra. Ora è giunta una nuova notizia riguardanti le sue condizioni fisiche: il Manchester City, infatti, ha... 🔗calciomercato.com

Renato Sanches, maledizione infortuni. Stagione finita per il portoghese dopo il quarto stop stagionale - Prosegue la maledizione infortuni per Renato Sanches. Stagione finita per il portoghese dopo il quarto stop stagionale Il talento ammirato durante gli Europei del 2016 in Renato Sanches non sembra destinato ad essere rivisto e il centrocampista portoghese, prosegue il suo momento negativo con una nuova brutta notizia sul fronte infortuni che ne complica la […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Infortunio Buongiorno, lesione all'adduttore per il difensore del Napoli: stagione finita; Napoli, Buongiorno stagione finita: il comunicato del club con l'esito degli esami medici; Napoli, quando rientra Buongiorno? C'è il comunicato; Tegola sul Napoli: lesione all'adduttore destro, stagione finita per Buongiorno. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Buongiorno inguaia Conte: stagione finita, emergenza Scudetto. Napoli, cosa succede ora - Il Napoli perde Alessandro Buongiorno fino a fine stagione: questo il responso dopo gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore centrale presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evi ... 🔗tuttosport.com

Infortunio Buongiorno, stagione finita per il difensore del Napoli! Le condizioni preoccupano i partenopei. Il comunicato - Stagione completamente finita per il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno: problemi all’adduttore della coscia destra dopo la gara contro il Torino. Ecco il comunicato ufficiale della squadra ... 🔗calcionews24.com

Napoli, lesione all’adduttore: stagione finita per Buongiorno - Brutte notizie in casa Napoli che perde per il finale di stagione Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro, come fa sapere la società in una nota, si è infatti sottoposto oggi, presso il Pineta Gra ... 🔗msn.com