Bullismo a scuola e tensioni radio nei prossimi episodi di Un posto al sole

posto al sole dal 12 al 16 maggio, si delineano intricate vicende che coinvolgono figure di spicco, mettendo in evidenza dinamiche complesse e tensioni interpersonali. Un episodio di Bullismo, verificatosi in ambiente scolastico, costringerà l'insegnante Viola ad adottare misure disciplinari particolarmente rigorose nei confronti di Jimmy. Provvedimenti educativi . L'articolo Bullismo a scuola e tensioni radio nei prossimi episodi di Un posto al sole è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Pornostar esclusa da incontro scolastico: “Volevo parlare di prevenzione e bullismo, non di film hard”. Poi l’annuncio: “Domani mi incateno dinanzi alla scuola” - Edoardo Barbares, noto al pubblico come Max Felicitas, esprime rammarico per la cancellazione del suo intervento previsto in un istituto scolastico a Gallarate. L'incontro, incentrato su temi di affettività e bullismo, è stato annullato in seguito alle pressioni dell'associazione Pro Vita&Famiglia Onlus, che ha denunciato pubblicamente l'inopportunità della presenza di un attore hard in un contesto scolastico. 🔗orizzontescuola.it

Bullismo e alunni. A scuola corsi di formazione - Nell’ambito della lotta al fenomeno del cyberbullismo, si è concluso a Caprese il progetto denominato "Sblulloniamoci", presentato dall’amministrazione capresana in collaborazione con l’associazione Laboratori Permanenti di Sansepolcro. Tra i 62 progetti ricevuti dalla Regione Toscana per partecipare allo specifico bando di finanziamento, quello relativo a Caprese è risultato vincitore e ha ottenuto la cifra massima richiesta: 4200 euro da investire in formazione scolastica per la prevenzione delle manifestazioni di bullismo, rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle prime e ... 🔗lanazione.it

Il pornodivo Felicitas si incatena alla scuola dopo stop a sue lezioni : “adesso incontri in tutta Italia per parlare di educazione sessuale e bullismo” - L'Ufficio scolastico regionale ha annullato una lezione di educazione sessuale programmata all’Istituto Ponti di Gallarate. In seguito a questa decisione, l’attore Max Felicitas ha protestato davanti alla scuola, presentandosi imbavagliato e incatenato. Indossava un giubbotto con la scritta “libertà” ripetuta più volte. Durante la manifestazione, alcuni studenti hanno segnalato problematiche strutturali dell’istituto, tra cui infiltrazioni d’acqua e apparecchiature obsolete. 🔗orizzontescuola.it

Bullismo, Bonelli: “A scuola schiaffi per la mia ‘erre’ moscia” - Angelo Bonelli, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, ha raccontato di esser stato oggetto di bullismo scolastico, quando era molto giovane. Il portavoce dei Verdi e deputato Avs ha ... 🔗msn.com

Bullismo e cyberbullismo si combattono con l'empatia. Il Novelli-Natalucci in prima linea in questa battaglia - La dirigente scolastica Lucia Cipolla ha ribadito l’importanza del dialogo costante tra scuola e famiglia, per cui ogni possibile episodio di bullismo o cyberbullismo, interno o esterno alla scuola ma ... 🔗anconatoday.it

Siderno: “Il bullismo a scuola? Non entra!” - I ragazzi della 3C del plesso “Alvaro” hanno rielaborato questo concetto per lanciare un messaggio forte: a scuola il bullismo non deve avere spazio. L’incontro rappresenta il culmine di un intero ... 🔗telemia.it