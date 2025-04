Buffon | Tra Inter e Napoli per una che vincerà l’altra avrà per forza un rimpianto

Buffon: “Inter e Napoli lotteranno per lo scudetto” | VIDEO - Il capodelegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha parlato della Serie A. Ecco il video con le sue parole In occasione della presentazione dell'album di figurine tutto al femminile di Calciatore Panini, il capodelegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha parlato della Serie A. Il video da Gazzetta.it. 🔗pianetamilan.it

Braida: ”Napoli-Inter? Chi vincerà avrà un vantaggio a livello psicologico e mentale” - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ariedo Braida, dirigente sportivo Braida afferma: “Ques’anno non c’è una volata solitaria come è successo in passato, questo Scudetto è combattuto. Ci sono delle squadre che si alternano in testa e il duello è più interessante ed emozionante sotto il punto di vista tecnico e agonistico. Penso che l’Inter sia una formazione importante ed ha dimostrato che è sempre ai vertici negli ultimi anni, mentre il Napoli ha il vantaggio di non giocare le Coppe e questo penso che alla fine peserà. 🔗terzotemponapoli.com

Napoli-Inter, chi vincerà la sfida scudetto: il pronostico dei bookmakers - Una sfida, quella in programma sabato 1 marzo alle 18 allo stadio Maradona, che potrebbe avere un impatto decisivo in ottica scudetto. Sì, perché Napoli e Inter, rispettivamente seconda e prima della classe, sono separate da appena un punto in classifica, con i nerazzurri che hanno operato il... 🔗europa.today.it

