Buffon su Donnarumma | E’ una garanzia Faccio fatica a trovare qualcuno più forte

Buffon, ex portiere della Juventus, ha rilasciato un'intervista a 'La Stampa' dove ha parlato di Donnarumma, ex portiere del Milan 🔗 Pianetamilan.it - Buffon su Donnarumma: “E’ una garanzia. Faccio fatica a trovare qualcuno più forte” Gianluigi, ex portiere della Juventus, ha rilasciato un'intervista a 'La Stampa' dove ha parlato di, ex portiere del Milan 🔗 Pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alena Seredova, l'ammissione su Gigi Buffon: "Famiglia allargata? Non ce la faccio. Neanche dopo anni" - Alena Seredova si è raccontata come donna, moglie e madre nel podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante. Oggi la modella è felicemente sposata con Alessandro Nasi da cui ha avuto la sua terza figlia, Vivienne, nata cinque anni fa. Della sua famiglia, della gestione dei suoi ragazzi Louis Thomas... 🔗europa.today.it

Sanremo 2025, top e flop prima serata: Gerry Scotti commosso, Clerici e il cornetto nelle mutande, il "colpaccio" del Papa, Jovanotti una garanzia - La prima serata inizia e dopo un minuto già salta l'audio. Se il buongiorno si vede dal mattino, direi che andiamo bene. Carlo Conti ha promesso di mandarci a dormire non oltre... 🔗ilmessaggero.it

Materazzi sistema Cassano mentre sminuisce Bastoni e Barella: “Adesso ti faccio io una domanda” - Tra Antonio Cassano e Marco Materazzi c'è stato un acceso confronto a "Viva el Futbol" sull'attuale forza dell'Inter di Inzaghi con il discorso che è finito su due giocatori chiave del tecnico, Barella e Bastoni. Criticati da Fantantonio e su cui l'ex difensore ha risposto "alla Matrix"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Buffon: Faccio fatica a trovare portieri più forti di Donnarumma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Buffon: "L'Inter è forte. Ma per essere favoriti col Barça bisognerebbe essere intergalattici" - "L’Inter può pensare di giocarsi le sue chance: i nerazzurri non partono favoriti perché, oggi, per partire favoriti con un Barcellona così bisognerebbe essere una squadra intergalattica. Ma la squadr ... 🔗msn.com

Buffon: «Napoli, il fattore Conte sarà decisivo; Juve, non sarà semplice ma devi andare in Champions! E Yildiz imparerà dal rosso» - Le parole di Gianlugi Buffon, ex portiere della Juve e della nazionale italiana: «Mondiale, l’obiettivo è la qualificazione. Oslo sarà già decisiva» Gianluigi Buffon ha rilasciato una lunga intervista ... 🔗calcionews24.com

Lorenzo Buffon: «A 95 anni faccio ginnastica e guido: ecco qual è il mio segreto. Gigi? Dispiace che non mi citi mai» - Insomma, il cognome Buffon è una vera e propria garanzia. Lorenzo Buffon è stato ... Ma guido ancora, faccio un po’ di ginnastica, mangio con moderazione, ho eliminato l’alcol e il fumo. 🔗msn.com