Buffon | Napoli il fattore Conte sarà decisivo; Juve non sarà semplice ma devi andare in Champions! E Yildiz imparerà dal rosso

Buffon, ex portiere della Juve e della nazionale italiana: «Mondiale, l’obiettivo è la qualificazione. Oslo sarà già decisiva» Gianluigi Buffon ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa: il capo delegazione azzurro ha parlato di vari temi della Serie A, dalla Lotta Scudetto a quella Champions che vede coinvolta la sua . 🔗 Calcionews24.com - Buffon: «Napoli, il fattore Conte sarà decisivo; Juve, non sarà semplice ma devi andare in Champions! E Yildiz imparerà dal rosso» Le parole di Gianlugi, ex portiere dellae della nazionale italiana: «Mondiale, l’obiettivo è la qualificazione. Oslogià decisiva» Gianluigiha rilasciato una lunga intervista a La Stampa: il capo delegazione azzurro ha parlato di vari temi della Serie A, dalla Lotta Scudetto a quellache vede coinvolta la sua . 🔗 Calcionews24.com

Buffon: La Juve? Mancano dieci giornate: meglio aspettare. Sapevo che con Conte il Napoli sarebbe stato da Scudetto

