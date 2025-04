Bufera su Steam | gioco controverso ritirato dopo le accuse di promuovere violenza sessuale

Steam, dopo che il gioco è stato rimosso dalla vendita nel Regno Unito, Canada e Australia.Il titolo, accusato di promuovere contatti sessuali non consensuali, incesto e violenza sessuale, è stato al centro di una durissima polemica politica e mediatica.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!"Non vogliamo creare problemi a Steam e Valve," ha dichiarato Zerat Games. "Non intendiamo combattere il mondo intero."Le critiche del governo britannicoIl primo a intervenire è stato il Segretario alla tecnologia del Regno Unito, Peter Kyle, che ha attaccato pubblicamente Valve per aver ospitato un titolo del genere su una piattaforma accessibile a tutti."Contenuti così disgustosi sono già illegali," ha detto Kyle a LBC.

