Bufera blasfemia in Serie A | dopo Lautaro nel mirino finisce anche Bisseck

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Milan-Fiorentina - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Milan-Fiorentina anche per la Juventus. Ecco le nuove posizioni Finisce 2-2 Milan–Fiorentina, il terzo match di questo sabato di Serie A. Ecco come cambia la classifica per la Juve. Inter 68 (31)Napoli 64 (30)Atalanta 58 (30)Bologna 56 (30)Juventus 55 (30)Roma 52 (30)Lazio 52 (30)Fiorentina 52 (31)Milan 48 (31)Udinese 40 (31)Torino 39 (30)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Verona 30 (30)Cagliari 29 (30)Parma 27 (31)Lecce 25 (30)Empoli 23 (30)Venezia 20 (30)Monza 15 (31) Leggi su Juventusnews24. 🔗juventusnews24.com

Serie A, scatta l’esonero: la decisione dopo l’ultima sconfitta - Nuovo esonero in Serie A: fatale l’ultima sconfitta, la dirigenza ha preso la decisione Serie A, scatta l’esonero: la decisione dopo l’ultima sconfitta – SerieAnewsIn Serie A, il mercato degli allenatori continua a essere caldo, con diverse panchine che hanno già visto cambiamenti in questa stagione. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi dalla Roma, si è registrato un altro colpo pesante: Ivan Juric, che ha sostituito De Rossi per poi essere esonerato a favore di Claudio Ranieri. 🔗serieanews.com

Solo un arbitro di Serie A sarà fermato dopo le gravi sviste dell’ultima giornata - L'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, ha preso la propria decisione: l'arbitro Feliciani (e il varista Di Paolo) riceveranno un turno di riposo, forzato, dopo quanto visto in Torino-Genoa. Entrambi hanno sbagliato in occasione del rigore non dato su Sanabria: "Questo è errore da campo e da lato Var"Continua a leggere 🔗fanpage.it

