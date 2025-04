Brutta notizia per Ilary Blasi al risveglio | che succede

Ilary Blasi, Brutta notizia al risveglio: che succede – Il lunedì sera è da sempre un campo minato per chi lavora in televisione. Il pubblico torna dalla routine del weekend, si rintana sul divano in cerca di conforto, curiosità o evasione, e i programmi si sfidano a colpi di format, nomi noti e promesse d'intrattenimento. Ma c'è chi vince, e chi inciampa. ( dopo le foto)Leggi anche: "È sempre Cartabianca", Marina La Rosa choc su Meloni: "Va da Trump a." (VIDEO)Leggi anche: Ivana Trump e la passione per i reality: le partecipazioni che non tutti ricordanoBrutta notizia per Ilary Blasi al risveglio: che succede Ieri, 28 aprile 2025, è toccato a Ilary Blasi affrontare un lunedì che forse preferirà dimenticare in fretta. La terza puntata di The Couple, il reality di Canale 5 che prometteva scintille tra coppie e sfide relazionali, ha dovuto fare i conti con un rivale che ormai è una certezza per il pubblico del servizio pubblico: Ulisse – Il piacere della scoperta, firmato da Alberto Angela, in onda su Rai 1.

“The Couple”, la brutta notizia al risveglio per Ilary Blasi - News tv. “Che crollo”: The Couple, la brutta notizia al risveglio per Ilary Blasi – Era partita con il piglio di una sfida personale, The Couple – Una vittoria per due. Un programma nuovo, costruito per raccontare le relazioni sentimentali sotto la lente leggera ma pungente di Ilary Blasi, che dopo un anno turbolento sul fronte privato è tornata alla conduzione con un format che, almeno sulla carta, sembrava cucito su misura: coppie, giochi e un pizzico di tensione da reality. 🔗tvzap.it

“Questo non se lo aspettava”. Ilary Blasi raggiunta dalla notizia dopo la prima puntata di The Couple - Il nuovo reality show The Couple, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, ha debuttato ieri sera e già sta facendo parlare di sé sui social, con gli utenti che hanno trascorso la serata a commentare cosa è successo durante la prima puntata. Otto coppie sono i protagonisti di questo nuovo programma, tra cui le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, e Jasmine Carrisi che partecipa insieme al suo migliore amico, il make-up artist e influencer Pierangelo Greco. 🔗caffeinamagazine.it

“Questo non se lo aspettava…”. Ilary Blasi raggiunta e gelata dall’inaspettata notizia dopo The Couple - Lunedì 14 aprile è andato in onda il secondo appuntamento con The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La puntata, trasmessa in prima serata, ha visto trionfare la coppia formata dalle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, che si sono imposte sulle altre grazie a una prova basata sull’intesa tra coppie. La loro vittoria ha permesso loro di ottenere l’immunità dal televoto e anche un vantaggio tattico: hanno infatti potuto sottrarre due chiavi ad altrettante coppie concorrenti. 🔗caffeinamagazine.it

