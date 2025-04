Brugherio | autocarro si schianta in tangenziale recuperato e sollevato con la gru

Brugherio, 29 aprile 2025 – Incidente spettacolare questa mattina, martedì 29 aprile, per fortuna senza gravi conseguenze sulla tangenziale Est, nel tratto autostradale A51 all'altezza di Brugherio.Un autocarro, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, forse per un colpo di sonno dell'autista che successivamente ha perso il controllo del mezzo, è uscito di strada andando a schiantarsi contro la recinzione del Parco Increa.Mentre le due persone a bordo venivano trasportate in ospedale per accertamenti e per le cure del caso – per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze nell'impatto – il recupero dell'autocarro si è rivelato rocambolesco e ha tenuti impegnati, oltre agli agenti della polizia stradale di Arcore, intervenuti per i rilievi, anche i colleghi della polizia locale di Brugherio, i vigili del fuoco oltre all'apposito veicolo per il soccorso stradale e gli operatori di "Ausilio viabilità Milano Serravalle".

