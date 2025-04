Bruchi ammaestrati gabbianelle e pigne magiche per una mattina speciale al nido Tantetinte

Bruchi ammaestrati, gabbianelle e pigne magiche per una mattinata speciale dedicata ai bambini iscritti al nido d’infanzia “Tantetinte – Il nido delle Idee”, con le “letture marmocchie” a cura degli esperti Claudio Massimo Paternò e Cecilia Taburchi.L’evento rientra nel progetto “Tralci” e ha. 🔗 Perugiatoday.it - Bruchi ammaestrati, gabbianelle e pigne magiche per una mattina speciale al nido Tantetinte per unatadedicata ai bambini iscritti ald’infanzia “– Ildelle Idee”, con le “letture marmocchie” a cura degli esperti Claudio Massimo Paternò e Cecilia Taburchi.L’evento rientra nel progetto “Tralci” e ha. 🔗 Perugiatoday.it

Su altri siti se ne discute

Processionaria del pino a Piossasco, come si catturano i bruchi dai peli urticanti e pericolosi per l’uomo - Nel Parco Naturale del Monte San Giorgio di Piossasco, una delle aree protette gestite dalla Città metropolitana di Torino, sono stati recentemente installati i dispositivi per il contenimento della processionaria del pino. L’operazione viene effettuata mentre i bruchi di processionaria sono... 🔗torinotoday.it

Che cos'è la Marcia dei bruchi che sta per arrivare a Bologna - Quest’anno si concluderà a Bologna, con il patrocinio del Comune, la Marcia dei bruchi, un'importante iniziativa di sensibilizzazione promossa dall'attivista per i diritti umani John Mpaliza, conosciuto come il “Peace walking man”. Arrivata alla quarta edizione, la Marcia è un'iniziativa che... 🔗bolognatoday.it

Beccati su di un albero a rubare pigne, denunciati due marocchini - Due marocchini sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri, a Pisciotta, per aver rubato delle pigne. L'episodio risale a sabato pomeriggio, registrato in un terreno. L'operazione I militari hanno sorpreso i due mentre si arrampicavano su degli alberi, intenti a raccogliere una... 🔗salernotoday.it