Brigitta Boccoli conquista tutti gli uomini di The Couple 2025 | dai fratelli Mileto ad Antonino | Video Mediaset

Brigitta Boccoli è tra le più ammirate nella casa di The Couple 2025: la showgirl ha conquistato l’attenzione di Antonino e dei fratelli Mileto. Il fascino della showgirl e conduttrice è senza tempo e continua a raccogliere consensi anche nel nuovo reality show.tutti pazzi di Brigitta Boccoli a The Couple 2025: Antonino e i Mileto “è bellissima”Il fascino di Brigitta Boccoli è senza tempo. La conferma è arrivata dalla casa di The Couple 2025 visto che sia Antonino Spinalbese che i fratelli Mileto non sono immuni alla sua bellezza, anzi in giardino confessano: “è bellissima”. Dallo studio Ilary Blasi comunica alla showgirl: “Brigitta devo dire che gli uomini sono tutti pazzi di te nella casa”, ma la ballerina e showgirl cade dal pero “non mi sono mai accorto di niente”.Poi Brigitta è chiamata a vedere un Video in cui Antonio e i fratelli Mileto in giardino parlano di lei e della sua bellezza confessando di essere attratti dalla showgirl. Superguidatv.it - Brigitta Boccoli conquista tutti gli uomini di The Couple 2025: dai fratelli Mileto ad Antonino | Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it è tra le più ammirate nella casa di The: la showgirl hato l’attenzione die dei. Il fascino della showgirl e conduttrice è senza tempo e continua a raccogliere consensi anche nel nuovo reality show.pazzi dia Thee i“è bellissima”Il fascino diè senza tempo. La conferma è arrivata dalla casa di Thevisto che siaSpinalbese che inon sono immuni alla sua bellezza, anzi in giardino confessano: “è bellissima”. Dallo studio Ilary Blasi comunica alla showgirl: “devo dire che glisonopazzi di te nella casa”, ma la ballerina e showgirl cade dal pero “non mi sono mai accorto di niente”.Poiè chiamata a vedere unin cui Antonio e iin giardino parlano di lei e della sua bellezza confessando di essere attratti dalla showgirl.

