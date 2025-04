Briatore furioso | Vaticano come il circo che razza di persone sono?

come una vetrina o una passerella in cui arricchire i propri social di contenuti. Anche con le foto alla salma di Jorge Bergoglio, tenuto in condizioni ancora umane grazie ad una pratica conosciuta come "tanatoprassi".E durissime sono state le parole di tanti che hanno assistito a queste pietose scene, compreso Flavio Briatore, che non è stato affatto tenero nei confronti di quei tanti fedeli che, di fronte alla tomba del Pontefice, hanno ben pensato di scattarsi un selfie. La condanna del noto imprenditore si estende anche a chi ha permesso a queste persone di entrare, al Vaticano dunque: "Ma secondo voi fare i selfie, autorizzare la gente che va a dare l'ultimo saluto al Papa e che, invece, si fa i selfie cercando di fotografare la cassa dove riposa Bergoglio? Secondo voi che razza di persone autorizzano che la gente entri in chiesa e si scatti dei selfie in una situazione del genere?".

