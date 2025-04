Brescianini-Napoli l’affare saltò per un problema con la documentazione

Brescianini-Napoli, l'affare saltò per un problema con la documentazione

Tuttosport – L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sul mancato arrivo di Marco Brescianini al Napoli.

Il ministro Schillaci e la guerra delle liste d’attesa con le Regioni: «Il problema non è la legge ma chi non la applica» - «La piattaforma di monitoraggio Agenas è attiva e sta raccogliendo dati anche se con livelli di completezza diversi. Alcune Regioni li stanno riportando in modo puntuale e completo, altre sono in fase di adeguamento dei propri sistemi informativi. Emerge un quadro a macchia di leopardo. Ci sono realtà dove i tempi d’attesa si stanno riducendo significativamente: nel Lazio sono aumentate le prestazioni erogate nei tempi di garanzia, passando da un’attesa media di 42 giorni a 9 giorni, in altre persistono criticità importanti. 🔗open.online

Guasto alla camera bianca per i farmaci salvavita, il direttore sanitario: "problema tecnico prontamente risolto" - La camera bianca per la preparazione dei farmaci salvavita dell'ospedale di Sciacca è tornata a funzionare. Il disservizio è durato poco, giusto il tempo per effettuare gli interventi tecnici di ripristino. "La situazione - dice il direttore sanitario Ignazio Galizia - è stata fronteggiata... 🔗agrigentonotizie.it

Napoli, Conte nei guai: brutte notizie da un big, il problema ora è enorme - Napoli perde un altro big: infortunio serio ed Antonio Conte nei guai, ora è emergenza contro il Monza Napoli, Conte nei guai: brutte notizie da un big, il problema ora è enorme (Ansa Foto) – SerieAnewsIl Napoli si è rilanciato lunedì sera con un secco e netto 3-0 all’Empoli. Un successo che porta le firme soprattutto di McTominay, autore di una doppietta, e Lukaku, gol e doppio assist per lui. Insomma, i due uomini più attesi, quelli che aveva pungolato Conte in conferenza stampa (soprattutto lo scozzese). 🔗serieanews.com