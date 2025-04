Brescia controsoffitto crollato in ascensore | tutta colpa del guano dei piccioni

Brescia – Paura lunedì mattina per chi vive nella grande torre Raffaello, a San Polo, in particolare al 15° piano. A cedere è stata una porzione del controsoffitto nel vano ascensori dell’edificio di via Raffaello 74, gestito da Aler. Non ci sono stati feriti. La causa del cedimento è l’invasione dei piccioni. Secondo i tecnici di Aler il peso del guano accumulato nell’intercapedine avrebbe compromesso la struttura. Aler sostiene che non risultano precedenti segnalazioni sui controsoffitti, mentre i residenti spiegano di essersi lamentati più volte. Un centinaio di famiglie ha deciso di rivolgersi all’associazione Diritti per tutti per chiedere immediate manutenzioni. È pure stata firmata una petizione. Spiegano i resienti: «Era stato segnalato anche con mail il problema del 15° piano chiedendo un intervento urgente perché i piccioni si erano introdotti nel controsoffitto ammalorato». Ilgiorno.it - Brescia, controsoffitto crollato in ascensore: tutta colpa del guano dei piccioni Leggi su Ilgiorno.it – Paura lunedì mattina per chi vive nella grande torre Raffaello, a San Polo, in particolare al 15° piano. A cedere è stata una porzione delnel vano ascensori dell’edificio di via Raffaello 74, gestito da Aler. Non ci sono stati feriti. La causa del cedimento è l’invasione dei. Secondo i tecnici di Aler il peso delaccumulato nell’intercapedine avrebbe compromesso la struttura. Aler sostiene che non risultano precedenti segnalazioni sui controsoffitti, mentre i residenti spiegano di essersi lamentati più volte. Un centinaio di famiglie ha deciso di rivolgersi all’associazione Diritti per tutti per chiedere immediate manutenzioni. È pure stata firmata una petizione. Spiegano i resienti: «Era stato segnalato anche con mail il problema del 15° piano chiedendo un intervento urgente perché isi erano introdotti nelammalorato».

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Brescia, tragedia sfiorata alla Torre Raffaello: crolla il controsoffitto al 15esimo piano - Brescia, 28 aprile 2025 – Tragedia sfiorata, all’alba di oggi, lunedì 28 aprile, alla Torre Raffaello dell’Aler, nel quartiere San Polo, a Brescia: al 15esimo piano, davanti all’ascensore del corridoio che porta a quattro appartamenti, è crollato il controsoffitto. A denunciare quanto accaduto è stato un comunicato dei centri sociali. Da mesi oltre cento famiglie della Torre Raffaello avevano firmato una petizione dell’associazione Diritti per Tutti per chiedere interventi urgenti di manutenzione, segnalando anche il problema specifico del controsoffitto ammalorato al 15esimo piano, dove si ... 🔗ilgiorno.it

«L’uomo nell’ascensore, il coltello, le botte: così ho rischiato uno stupro nel mio condominio a Roma» - «Non dormo più da quella sera. Non faccio altro che ripensare a quell’incubo. I medici volevano darmi più giorni di prognosi, ma io gli ho chiesto di poter tornare al lavoro il prima possibile». A parlare è Marta, una ragazza che abita non lontano da viale Marconi a Roma. Domenica sera ha rischiato di essere violentata nell’ascensore del condominio in cui vive. «Come tutte le sere, stavo tornando a casa dopo il turno al ristorante del Centro dove lavoro. 🔗open.online

Brescia, lascia il consigliere indagato - 12.43 Si è dimesso Balwinder Singh, il consigliere di origine indiana eletto con una lista di centrodestera a Brescia e indagato con la moglie in un'inchiesta per maltrattamenti in famiglia. Vittime sarebbero le due figlie, alle quali Singh e la moglie avrebbero cercato di imporre con botte e minacce uno stile di vita meno occidentale. Per i genitori divieto di avvicinamento alle figlie, con braccialetto elettronico. 🔗servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti da altre fonti

Brescia, tragedia sfiorata alla Torre Raffaello: crolla il controsoffitto al 15esimo piano; Torre Raffaello, crolla il controsoffitto al quindicesimo piano; BRESCIA: TRAGEDIA SFIORATA IN PALAZZO ALER. SEGNALAZIONI SENZA RISPOSTA. PROTESTA IL 24 MAGGIO; Brescia, crolla soffitto alla Torre Raffaello: «Tragedia sfiorata». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Brescia, tragedia sfiorata alla Torre Raffaello: crolla il controsoffitto al 15esimo piano - Da mesi gli inquilini chiedevano interventi di manutenzione. Il prossimo 24 maggio si terrà un presidio di protesta davanti alla sede dell’Aler in viale Europa ... 🔗msn.com

Crollo alla Torre Raffaello, Gobbi: “Rischiata una tragedia” - "Avevamo già avvisato, avevamo anche detto che ci vivevano i piccioni e ora è caduto giù". Così una inquilina della Torre Raffaello di San Polo dopo che una ... 🔗elivebrescia.tv

Torre Raffaello, crolla il controsoffitto al quindicesimo piano - Tragedia sfiorata all’alba nella casa Aler di San Polo. Da mesi gli inquilini chiedevano interventi di manutenzione ... 🔗giornaledibrescia.it