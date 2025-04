Brembo raggiunge l’83% di energia rinnovabile

Brembo prosegue il suo percorso di sostenibilità con risultati importanti anche nel 2024. L’uso di energia elettrica da fonti rinnovabili ha raggiunto l’83% del consumo complessivo, in crescita rispetto al 75% del 2023, con le attività in Italia, Spagna, Messico e Brasile interamente alimentate da energia rinnovabile. Le emissioni di CO? per tonnellata fusa sono invece diminuite del 13,74%¹ rispetto all’anno precedente.Nel primo Report Integrato di Brembo, emerge anche l’attenzione dell’azienda nel recupero dei rifiuti prodotti, che per il 93% sono stati riciclati, in aumento rispetto all’88% del 2023. Brembo si impegna infatti nella gestione responsabile delle risorse naturali, con l’obiettivo di favorire la circolarità di processi e prodotti, ad esempio, attraverso il recupero delle acque e il riutilizzo dei residui di lavorazione e dei materiali ferrosi di scarto. 🔗 Bergamonews.it - Brembo raggiunge l’83% di energia rinnovabile prosegue il suo percorso di sostenibilità con risultati importanti anche nel 2024. L’uso dielettrica da fonti rinnovabili ha raggiuntodel consumo complessivo, in crescita rispetto al 75% del 2023, con le attività in Italia, Spagna, Messico e Brasile interamente alimentate da. Le emissioni di CO? per tonnellata fusa sono invece diminuite del 13,74%¹ rispetto all’anno precedente.Nel primo Report Integrato di, emerge anche l’attenzione dell’azienda nel recupero dei rifiuti prodotti, che per il 93% sono stati riciclati, in aumento rispetto all’88% del 2023.si impegna infatti nella gestione responsabile delle risorse naturali, con l’obiettivo di favorire la circolarità di processi e prodotti, ad esempio, attraverso il recupero delle acque e il riutilizzo dei residui di lavorazione e dei materiali ferrosi di scarto. 🔗 Bergamonews.it

