Botte e rapina a quattro ragazzi Trovati e denunciati tre adulti

quattro ragazzi che hanno subìto una pesante lezione da parte di tre adulti che, dopo averli picchiati, se ne sono andati con il telefono di uno dei quattro aggrediti. Ma i picchiatori-rapinatori, tutti pregiudicati, sono stati identificati dai carabinieri e poi denunciati per rapina impropria e lesioni personali. Il fatto è avvenuto l’altro giorno. quattro ragazzi di origine straniera si trovavano vicino alla stazione quando sono stati raggiunti da un’auto da cui sono scesi tre individui che hanno cominciato quasi subito a picchiarli. Alla fine, quando i tre hanno deciso che poteva bastare, se ne sono andati prendendo anche il cellulare di una delle vittime. Il fatto è stato riportato ai carabinieri di Casalbuttano, che hanno controllato le telecamere riuscendo a estrapolare immagini utili all’identificazione. Ilgiorno.it - Botte e rapina a quattro ragazzi. Trovati e denunciati tre adulti Leggi su Ilgiorno.it Erano nei pressi della stazione di Soresina, cioè in una zona “calda“, costantemente tenuta sott’occhio dalle forze dell’ordine, iche hanno subìto una pesante lezione da parte di treche, dopo averli picchiati, se ne sono andati con il telefono di uno deiaggrediti. Ma i picchiatori-tori, tutti pregiudicati, sono stati identificati dai carabinieri e poiperimpropria e lesioni personali. Il fatto è avvenuto l’altro giorno.di origine straniera si trovavano vicino alla stazione quando sono stati raggiunti da un’auto da cui sono scesi tre individui che hanno cominciato quasi subito a picchiarli. Alla fine, quando i tre hanno deciso che poteva bastare, se ne sono andati prendendo anche il cellulare di una delle vittime. Il fatto è stato riportato ai carabinieri di Casalbuttano, che hanno controllato le telecamere riuscendo a estrapolare immagini utili all’identificazione.

