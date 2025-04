Borseggiato il vescovo Anselmi il presule derubato in metropolitana mentre era a Roma per i funerali del Papa

vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, derubato mentre si trovava a Roma. Il presule, nei giorni scorsi, si era recato nella capitale per presenziare ai funerali di Papa Francesco. Nella giornata di domenica si stava apprestando a rientrare presso la sua Diocesi e. 🔗 Riminitoday.it - Borseggiato il vescovo Anselmi, il presule derubato in metropolitana mentre era a Roma per i funerali del Papa Brutta avventura per ildi Rimini, monsignor Nicolòsi trovava a. Il, nei giorni scorsi, si era recato nella capitale per presenziare aidiFrancesco. Nella giornata di domenica si stava apprestando a rientrare presso la sua Diocesi e. 🔗 Riminitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Restauro del “Giudizio Universale”: il sindaco Sadegholvaad e il vescovo Anselmi firmano il protocollo - Con la firma ufficiale del protocollo d’intesa da parte del Sindaco Jamil Sadegholvaad e del Vescovo Nicolò Anselmi si apre anche formalmente il percorso che condurrà alla valorizzazione di uno tra i principali capolavori del patrimonio artistico riminese: il Giudizio Universale di Giovanni da... 🔗riminitoday.it

Anniversario Cl e don Giussani, celebrazione in cattedrale con il vescovo Nicolò Anselmi - Lunedì, 25 febbraio 2025, alle 19, in Cattedrale a Rimini si terrà la Santa Messa nel 20esimo anniversario della morte di don Giussani e nel 43esimo del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e liberazione. La celebrazione sarà presieduta da monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di... 🔗riminitoday.it

Papa Francesco ricoverato in ospedale, il vescovo Anselmi invita le parrocchie a un momento di preghiera - Sabato 22 febbraio la chiesa cattolica festeggia la Cattedra di San Pietro. Si tratta della ricorrenza in cui viene messa in modo particolare al centro la memoria della peculiare missione affidata da Gesù a Pietro. Così recita il Martirologio Romano: “Festa della Cattedra di san Pietro Apostolo... 🔗riminitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Borseggiato il vescovo Anselmi, il presule derubato in metropolitana mentre era a Roma per i funerali del Papa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Un vescovo arrivato a Roma per i funerali di papa Francesco è stato borseggiato in metro - Il religioso ha sporto denuncia ai carabinieri. Non è stata l'unica vittima dei manolesta delle metropolitane della Capitale ... 🔗romatoday.it

Arriva a Roma per i funerali di papa Francesco, vescovo viene derubato in metro - L'enorme afflusso di pellegrini, fedeli e turisti lungo tutte le direttrici principali ha reso la Capitale terreno fertile per i borseggiatori ... 🔗today.it

Papa Francesco: mons. Anselmi (Rimini), “ha guidato la Chiesa con coraggio, lucidità e verità” - Il vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi, a nome di tutta la diocesi, si unisce al cordoglio dell’intera Chiesa per Papa Francesco, tornato alla Casa del Padre nella mattina del 21 aprile ... 🔗agensir.it