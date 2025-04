Borse in Europa in rialzo | bene banche HSBC e Deutsche Bank in evidenza

Prosegue in rialzo la seduta delle Borse in Europa, con qualche cautela a Parigi (invariata) e a Madrid (-0,7%) che paga la paura del blackout. Londra sale dello 0,25%, Francoforte dello 0,79% e Milano dello 0,71 per cento. Bene banche, con me dimostrano i guadagni di HSBC (+2,2%) e Deutsche Bank (+4%) sugli scudi e a Piazza Affari sempre in evidenza Mediobanca (+4,2%) e Mps (+3,4%). Resta l'incertezza a lungo termine sui dazi ma i conti trimestrali evitano alle aziende europee di perdere terreno sul mercato azionario.

Oltre le borse c’è di più. Perché Trump può fare bene all’Europa - I dazi andranno, l’efficienza può restare. Quello che stiamo per scrivere è un pezzo tanto ottimista quanto irresponsabile che proverà a dimo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Borse Europa chiudono in rialzo, Milano di nuovo la migliore +1,47% - Roma, 25 apr. (askanews) – Chiusura tutta positiva per le Borse in Europa, con rialzi che spaziano dal più 0,10% di Londra, al più 0,45% di Parigi, al più 0,79% il Francoforte e, maglia rosa per la seconda giornata consecutiva, Milano con un più 1,47%. Sull’indice Ftse-Mib i maggiori rialzi hanno coinvolto Mediobanca (+6,61%), Banca Monte Paschi Siena (+4,64%), Iveco Group (+3,44%) e Pirelli (+3,38%). 🔗ildenaro.it

Borse contrastate: Europa in rialzo, Usa frenata dalle prese di beneficio - Borse contrastate tra Usa ed Europa nel finale, con il vecchio continente brillante e l'America frenata dalle prese di beneficio, invertendo i ruoli rispetto alla vigilia. Nella seduta precedente infatti era l'Europa a scendere dopo la risposta della Cina ai dazi Usa, mentre New York ha tratto vantaggio dalla mossa a sorpresa di Trump, che ha congelato i dazi per 90 giorni. Oggi invece corre l'Europa da Milano (+5,45%) a Francoforte (+5,35%), da Madrid (+4,87%) a Parigi (+4,65%) e Londra (+3,75%), mentre frena New York (Dow Jones -2,38%), Nasdaq -3,79%). 🔗quotidiano.net

