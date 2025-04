Borse europee in ordine sparso | Milano in testa Wall Street incerta

Borse europee in ordine sparso con Milano che indossa la maglia rosa (+0,8%), sospinta dal risiko bancario, Londra (+0,4%) e Francoforte (+0,5%) positive e Parigi (-0,3%) e Madrid (-0,8%) in calo, con il listino spagnolo che risente del black out che ha investito ieri il Paese.Wall Street è incerta con alcuni pesi massimi, come General Motors e Jetblue Airways che hanno ritirato la guidance sul 2025 a causa dell'incertezza generata dalla politica commerciale del presidente Donald Trump. Amazon scivola dopo l'altolà della Casa Bianca alla pubblicazione dell'impatto dei dazi sui prezzi mentre il colosso della logistica Ups ha annunciato 20 mila esuberi.I dati Jolt sull'offerta di nuovi posti di lavoro sono scesi a 7,19 milioni a marzo, ai minimi da settembre, e segnalano la debolezza del mercato del lavoro a causa dell'incertezza sullo scenario economico, mentre la fiducia dei consumatori è ai minimi da 5 anni. 🔗 Quotidiano.net - Borse europee in ordine sparso: Milano in testa, Wall Street incerta inconche indossa la maglia rosa (+0,8%), sospinta dal risiko bancario, Londra (+0,4%) e Francoforte (+0,5%) positive e Parigi (-0,3%) e Madrid (-0,8%) in calo, con il listino spagnolo che risente del black out che ha investito ieri il Paese.con alcuni pesi massimi, come General Motors e Jetblue Airways che hanno ritirato la guidance sul 2025 a causa dell'incertezza generata dalla politica commerciale del presidente Donald Trump. Amazon scivola dopo l'altolà della Casa Bianca alla pubblicazione dell'impatto dei dazi sui prezzi mentre il colosso della logistica Ups ha annunciato 20 mila esuberi.I dati Jolt sull'offerta di nuovi posti di lavoro sono scesi a 7,19 milioni a marzo, ai minimi da settembre, e segnalano la debolezza del mercato del lavoro a causa dell'incertezza sullo scenario economico, mentre la fiducia dei consumatori è ai minimi da 5 anni. 🔗 Quotidiano.net

Borse europee in ordine sparso dopo tregua sui dazi auto di Trump - Borse europee in ordine sparso all'indomani della tregua annunciata dal presidente Usa Donald Trump sui dazi per le auto. Francoforte (+1,44%) è la migliore davanti a Milano (Ftse Mib +1,2%), Madrid (+1,18%), Londra (+0,88%) e Parigi (+0,3%), che sconta il calo dei titoli del lusso dopo il crollo di Lvmh (-8%) all'indomani di una trimestrale deludente. Sotto pressione anche Christian Dior (-7,23%), Burberry (-3,9%) e Kering (-2,9%) insieme a Hermes (-1,66%), che strappa il primato di titolo a maggior capitalizzazione a Lvmh.

Borse europee in ordine sparso: Milano in testa, future Usa incerti - Si muovono in ordine sparso le principali borse europee, con Milano (+0,9%) regina, seguita da Madrid (+0,05%), mentre cedono Londra (-0,1%), Francoforte (-0,25%) e Parigi (-0,5%). Negativi i future Usa con il clima di incertezza sui dazi dopo le ultime aperture del presidente Usa Donald Trump. Meglio delle stime gli indici Ifo tedeschi, in arrivo dagli Usa l'indice della Fed di Chicago, le richieste di sussidi, gli ordinativi di beni durevoli, le vendite di case e gli indici della Fed di Kansas City. 🔗quotidiano.net

Borse europee in ordine sparso: Milano guida, spread Btp-Bund in calo - Si muovono in ordine sparso le principali borse europee, con Milano (+0,9%) regina, seguita da Madrid (+0,05%), mentre cedono Londra (-0,1%), Francoforte (-0,25%) e Parigi (-0,5%). Negativi i future Usa con il clima di incertezza sui dazi dopo le ultime aperture del presidente Usa Donald Trump. Meglio delle stime gli indici Ifo tedeschi, in arrivo dagli Usa l'indice della Fed di Chicago, le richieste di sussidi, gli ordinativi di beni durevoli, le vendite di case e gli indici della Fed di Kansas City. 🔗quotidiano.net

Borsa: Europa in ordine sparso, i dazi frenano Wall Street - Borse europee in ordine sparso con Milano che indossa la maglia rosa (+0,8%), sospinta dal risiko bancario, Londra (+0,4%) e Francoforte (+0,5%) positive e Parigi (-0,3%) e Madrid (-0,8%) in calo, con ...

Borsa: Europa in ordine sparso a meta' seduta, +0,47% Milano spinta da Mps e Mediobanca - Borsa: Europa in ordine sparso a meta' seduta, +0,47% Milano spinta da Mps e Mediobanca Acquisti su Stellantis in attesa eventuali mosse Trump

Borsa: Europa in ordine sparso, effetto trimestrali, Milano +1% - Si muovono ancora in ordine sparso le principali borse europee a metà giornata con Milano (+1%) in testa davanti a Madrid che si mantiene sulla parità. In lieve calo (-0,2% circa) Londra, Francoforte ...