Borsa | in Europa chiusure in rialzo Francoforte +045%

Si apre in rialzo la seduta sulle Borse in Europa. Parigi segna in avvio un +0,04%, Londra +0,13% e Francoforte +0,47 per cento. Gli investitori si preparano a una intensa giornata di bilanci trimestrali e tra i titoli che brindano c'è Rheinmetall (+6%) dopo aver battuto le stime degli analisti con preliminari che riportano un rialzo del 49% negli utili a 199 milioni di euro.

Borsa: in Europa chiusure in rialzo, Francoforte +0,45% - Le Borse in Europa si mantengono in rialzo fino alla chiusura, nonostante la flessione dei listini a Wall Street. Francoforte ha guadagnato lo 0,81%, Parigi lo 0,45% e Londra ha chiuso poco variata ma in positivo (+0,09%). 🔗quotidiano.net

Borsa chiusura 28 aprile: Europa in rialzo, a Milano brilla Banca Generali e sale Mps. Scendono Generali e Mediobanca - L'Ops di Mediobanca su Banca Generali anima la seduta di Borsa che ovviamente premia la società preda (+5,1% di Banca Generali) ma anche Mps mentre, come prevedibile, scende il titolo di Mediobanca e ... 🔗msn.com

Borsa, Europa in rialzo. Sale l’attesa per i conti delle Big Tech - Allungano il passo le principali Borse europee al passaggio di metà seduta, mentre si confermano negativi i future Usa con il persistere dell'incertezza sui dazi. Il timore è che il calo del 60% delle ... 🔗informazione.it