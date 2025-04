Borderlands 4 anticipa la data di uscita su PC e console

Borderlands 4: 2K e Gearbox Software hanno annunciato che l'atteso titolo arriverà prima del previsto. La data di lancio è stata anticipata dal 23 settembre al 12 settembre 2025. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Borderlands 4, Gearbox anticipa la data di uscita ed annuncia data ed ora dello State of Play dedicato - L’attesa per Borderlands 4 si accorcia: Gearbox ha annunciato ufficialmente che il lancio del nuovo capitolo è stato anticipato al 12 settembre 2025. Una notizia che ha colto di sorpresa i fan della celebre saga looter shooter, segnalando che lo sviluppo del gioco sta procedendo più velocemente del previsto. Ma non è tutto: Gearbox e PlayStation hanno anche confermato un evento State of Play interamente dedicato al gioco, previsto per il 30 aprile alle ore 23:00 italiane. 🔗game-experience.it

