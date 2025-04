Boom Napoli pronti 100 milioni | De Laurentiis gongola

Napoli: in arrivo un incasso da circa 100 milioni di euro.La lotta scudetto è quasi giunta al termine. Grazie alla vittoria in casa contro il Torino, il Napoli ha finalmente superato l'Inter in classifica e regna al momento solitaria con ben 74 punti. Gli uomini guidati da Antonio Conte dovranno fare di tutto per cercare di non perdere il vantaggio guadagnato dai nerazzurri e vanificare il grande lavoro svolto finora.In attesa della fine del campionato, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis inizia già a fare due conti per la prossima stagione. Nelle ultime ore una grande notizia sta facendo sperare tutti i tifosi azzurri: per il Napoli sono pronti ben 100 milioni di euro.Possibile incasso da 100 milioni in caso di scudettoQualora la squadra guidata da Antonio Conte riuscisse a conquistare il titolo, l'incasso generato ammonterebbe a circa 100 milioni di euro.

