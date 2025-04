BOOM! Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi

Famosi si è aggiunto ai dodici concorrenti che già vi ho anticipato Mario Adinolfi.Il profilo del giornalista, ex deputato del Partito Democratico, è perfetto per lo show di Canale 5: divisivo, polemico ma non in maniera sterile, colto, con una carriera politica alle spalle che, condivisibile o meno, è sicuramente di peso e. vergine di reality show. Adinolfi è noto per le sue posizioni fortemente conservatrici, sfociate, poi, nella creazione del suo partito Il Popolo della Famiglia: nel corso degli anni, solo per citarne alcune, hanno fatto discutere e acceso il dibattito alcune dichiarazioni in merito alla sottomissione della donna, all’uso del preservativo, alla teoria del complotto sull’ideologia gender e all’eutanasia. 🔗 Davidemaggio.it - BOOM! Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi Veronica Gentili ha fatto il colpaccio. Davide Maggio può annunciarvi in anteprima che per l’edizione ai nastri di partenza dell’Isola deisi è aggiunto ai dodici concorrenti che già vi ho anticipato.Il profilo del giornalista, ex deputato del Partito Democratico, è perfetto per lo show di Canale 5: divisivo, polemico ma non in maniera sterile, colto, con una carriera politica alle spalle che, condivisibile o meno, è sicuramente di peso e. vergine di reality show.è noto per le sue posizioni fortemente conservatrici, sfociate, poi, nella creazione del suo partito Il Popolo della Famiglia: nel corso degli anni, solo per citarne alcune, hanno fatto discutere e acceso il dibattito alcune dichiarazioni in merito alla sottomissione della donna, all’uso del preservativo, alla teoria del complotto sull’ideologia gender e all’eutanasia. 🔗 Davidemaggio.it

Se ne parla anche su altri siti

Dazi, la caduta di Nike e Apple (e dei grandi marchi statunitensi). Trump chiede fiducia: «Ci sarà un boom» - «Sto guardando il mio fondo pensione che va assottigliandosi ogni ora di più». Fermo a una bancarella di verdure, nel cuore di Manhattan, un signore afro-americano sospira... 🔗ilmessaggero.it

La moda si fa virale: boom di acquisti su SHEIN ispirati agli outfit delle star (+205%) - Durante la settimana più seguita dagli italiani, le ricerche di outfit ispirati alle celebrità registrano un +205% su SHEIN. Napoli, Roma e Milano guidano la classifica degli acquisti, mentre la Gen Z e i Millennials confermano il loro ruolo di trendsetter Le dinamiche dello shopping online continuano a rispecchiare i fenomeni di costume più rilevanti del momento. Lo dimostrano gli ultimi dati di SHEIN, che registrano un’impennata del 205% nelle ricerche di outfit ispirati all’evento mediatico più seguito dall’audience televisiva italiana: il Festival di Sanremo 2025. 🔗361magazine.com

Festival di Cannes 2025, Elodie sul red carpet, Mario Mortone in concorso e gli altri film in gara - La 78esima edizione del festival più patinato d’Europa, in programma dal 13 al 24 maggio 2025, si apre con un pizzico d’Italia e una dose di Elodie. Fuori di Mario Martone, unico titolo tricolore in gara, è un film che promette di graffiare, raccontando una Goliarda Sapienza inedita, colta nel pieno di una crisi che la trascina in carcere. Valeria Golino le presta il volto, ma a sorprendere è la presenza di Elodie, che sveste paillettes e autotune per infilarsi nei panni di una giovane detenuta. 🔗dilei.it

Ne parlano su altre fonti

BOOM! Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mario Adinolfi - Giornalista di professione, romano, classe 1971, Mario Adinolfi si appassiona al gioco del poker e in particolare ai tornei MTT, nei quali riesce ad ottenere ottimi successi fino ad essere ... 🔗italiapokerclub.com