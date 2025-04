Boom globale dell’e-commerce | un approfondimento

globale dell’e-commerce sarà protagonista di un’espansione significativa, con un valore stimato di circa 6,56 trilioni di dollari e una crescita che sfiorerà il +8% rispetto all’anno precedente.Dall’aumento degli acquisti via mobile all’omnicanalità, fino ad arrivare alla sostenibilità sono diversi i fattori che stanno ridefinendo il modo in cui le persone acquistano e interagiscono con i brand online. 🔗 Lopinionista.it - Boom globale dell’e-commerce: un approfondimento Secondo il quotidiano britannico The Times, entro fine 2025 il settore supererà i 6,5 trilioni di dollari, con una crescita annua dell’8%Se da un lato il commercio mobile sta diventando centrale, grazie alla disponibilità di connessioni più veloci e stabili da smartphone, dall’altro l’adozione di sistemi di pagamento digitali sempre più sicuri, rapidi e intuitivi sta contribuendo a semplificare il processo d’acquisto, aumentando la fiducia dei consumatori e incentivando le transazioni online. Secondo il quotidiano The Times, infatti, nel 2025 il mercatosarà protagonista di un’espansione significativa, con un valore stimato di circa 6,56 trilioni di dollari e una crescita che sfiorerà il +8% rispetto all’anno precedente.Dall’aumento degli acquisti via mobile all’omnicanalità, fino ad arrivare alla sostenibilità sono diversi i fattori che stanno ridefinendo il modo in cui le persone acquistano e interagiscono con i brand online. 🔗 Lopinionista.it

Su questo argomento da altre fonti

Dazi Trump, tempesta globale: Eleonora Tomassi e Claudio Borghi smontano l'isteria dell'UE e i numeri del disavanzo - Nella nuova puntata di Go Red or Go Blue, la rubrica americana senza filtri de Il Tempo, Eleonora Tomassi incontra il Senatore della Lega Claudio Borghi per commentare l'offensiva commerciale lanciata da Donald Trump: dazi a raffica su decine di paesi, con punte del 104% sulla Cina, 46% sul Vietnam, 24% sul Giappone e 20% sull'Unione Europea. Un terremoto globale che mette a nudo le contraddizioni dell'Occidente: mentre gli USA proteggono le proprie industrie e riducono il disavanzo, l'UE balbetta, paralizzata da riflessi burocratici e dall'incapacità di affrontare i suoi problemi. 🔗iltempo.it

Cosa direbbe oggi Guglielmo Marconi dell' evoluzione della Radio. Il primo mezzo di comunicazione di massa nel Villaggio Globale. Tutti pazzi per la radio. A MediaTelling al Teatro Strelher si é riunito il Gotha della comunicazione. - Il 15 marzo del 1896 così Guglielmo Marconi presentò la richiesta per brevettare il primo prototipo della radio, anticipando di qualche settimana la prima trasmissione radio di Popov. La corsa all'invenzione del secolo era stata vinta da Marconi (anche se in Russia tutt'ora non sono molto convinti). 🔗ilgiornaleditalia.it

Confagricoltura, le stime: "In bici tra le campagne. Boom dell’agriturismo" - I grandi eventi motoristici del circuito (Wec 18-20 aprile e F1 16-18 maggio) spingono il "trend positivo" dell’agriturismo in Emilia-Romagna. Lo testimonia Confagricoltura. "Sold out per Pasqua e andamento favorevole anche per i ponti di fine aprile, sale al completo già da qualche giorno per i pranzi tradizionali del 20 e di Pasquetta", annuncia Gianpietro Bisagni, presidente regionale di Agriturist, che rappresenta gli agriturismi legati all’associazione di categoria. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mercati: boom dell’asset globale dell’ecommerce; Boom globale dell’eCommerce: customer experience omnicanale sempre più fluida e personalizzata. Il Merchant of Record (MoR) del Gruppo Franceschelli; Mercati, boom dell’asset globale dell’eCommerce: previsti ricavi superiori a 6,5 trilioni di dollari entro la fine del 2025 (+8% sul 2024); E-commerce, boom dei mercati: previsti ricavi superiori a 6,5 trilioni di dollari nel 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Boom globale dell’e-commerce: un approfondimento - Secondo il quotidiano britannico The Times, entro fine 2025 il settore supererà i 6,5 trilioni di dollari, con una crescita annua dell’8% ... 🔗lopinionista.it

Mercati: boom dell’asset globale dell’ecommerce - Boom dell’asset globale dell'ecommerce: previsti ricavi superiori a 6,5 trilioni di dollari entro la fine dell’anno (+8% sul 2024) ... 🔗bitmat.it

E-commerce, boom dei mercati: previsti ricavi superiori a 6,5 trilioni di dollari nel 2025 - Se da un lato il commercio mobile sta diventando centrale, grazie alla disponibilità di connessioni più veloci e stabili da smartphone, dall’altro l’adozione di sistemi di pagamento digitali sempre pi ... 🔗msn.com