BOOM! Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi 2025

Dino Giarrusso ha firmato e sarà nel cast dell'Isola dei Famosi 2025, in partenza mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5.Davide Maggio aveva anticipato che lo sceneggiatore e politico siciliano, ex iena nel programma di Italia 1, era ancora in trattative con la produzione e oggi è arrivata l'attesa e non scontata fumata bianca: la firma sul contratto. E' così il ventesimo e ultimo concorrente del reality condotto da Veronica Gentili.Chi è Dino Giarrusso50 anni, di Catania, dopo la laurea nel 1997 in Scienze della Comunicazione, inizia a lavorare come giornalista e a girare alcuni spot e documentari, su tutti il cortometraggio La fine, notato da Ettore Scola, che gli propone una collaborazione come aiuto regista, ruolo che lo vedrà lavorare anche al fianco di Marco Risi e Ricky Tognazzi.

