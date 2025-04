Boom della cassa integrazione nel 2024 tra i metalmeccanici | +36% in due anni La Fiom | Servono nuovi strumenti

Boom dietro il quale si nasconde la perdita di salario e che racconta, in controluce, quanto pesi il continuo calo della produzione industriale negli ultimi due anni. Le ore di cassa integrazione sono aumentate del 36,3% dal 2022 al 2024, passando dai 15,9 milioni di ore di media mensile di due anni fa ai 21,7. Una crescita repentina, concentrata per lo più nei dodici mesi del 2024, visto che nel 2023 si erano fermate a 16,3 milioni.Il dato finale del 2024, indisponibile a fine anno perché l'Inps ha deciso di aggiornarli solo trimestralmente nonostante l'industria sia in piena crisi, è contenuto nel report "Il lavoro metalmeccanico tra dazi e tavoli al Mimit" frutto del lavoro del centro studi della Fiom-Cgil guidato da Matteo Gaddi.Nel lavoro – presentato negli stessi minuti il cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimeva la sua preoccupazione per i salari "insufficienti" – la Fiom sottolinea come negli ultimi cinque anni siano andati persi anche 13.

