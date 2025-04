Bomba da mortaio tra le basse acque del Po artificieri in azione nel parco del Meisino a Torino

artificieri dell’Esercito hanno neutralizzato un ordigno di grandi capacità sommerso nelle acque basse del fiume Po all’interno del parco del Meisino di Torino, nei pressi della spiaggia denominata Paradiso dei Cuori. L’ordigno, una Bomba da mortaio di 81 mm di calibro risalente al secondo. 🔗 Torinotoday.it - Bomba da mortaio tra le basse acque del Po, artificieri in azione nel parco del Meisino a Torino Glidell’Esercito hanno neutralizzato un ordigno di grandi capacità sommerso nelledel fiume Po all’interno deldeldi, nei pressi della spiaggia denominata Paradiso dei Cuori. L’ordigno, unadadi 81 mm di calibro risalente al secondo. 🔗 Torinotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Strage di Piazza della Loggia, Toffaloni condannato a 30 anni: “Nascose la bomba nel cestino” - Marco Toffaloni, all'epoca dei fatti 17enne, è ad oggi residente in Svizzera e, secondo quanto riporta Agi, non dovrebbe scontare la condanna, in quanto il Paese elvetico ritiene i reati prescritti e non è intenzionato a concedere l'estradizione L'articolo Strage di Piazza della Loggia, Toffaloni condannato a 30 anni: “Nascose la bomba nel cestino” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Roma, scatta l’allarme bomba alla Cassazione. La chiamata anonima: «Siamo il gruppo di comunisti combattenti contro Giorgia Meloni» - L’anonimo telefonista che questa mattina ha chiamato il centralino della Corte di Cassazione, in piazza Cavour a Roma, annunciando la presenza di un ordigno esplosivo nel Palazzaccio, rivelatosi poi falso dopo le bonifiche effettuate da polizia e carabinieri, ha rivendicato l’atto attribuendolo a un fantomatico “Gruppo di comunisti combattenti” contro la premier Giorgia Meloni. I controlli sul posto La chiamata è arrivata stamane intorno alle 8 del mattino. 🔗open.online

Mare Fuori 5 4 Puntata, Anticipazioni bomba e colpi di scena stasera su Rai 2! - Amici di Mister Movie, tenetevi forte! Stasera Rai 2 si infiamma con una nuova, imperdibile puntata di Mare Fuori 5. Siete pronti a scoprire cosa succederà ai nostri ragazzi dell'IPM? Io non sto più nella pelle! Tra amori tormentati, segreti inconfessabili e nuove alleanze, preparatevi a una serata ricca di emozioni. Mare Fuori 5: Programmazione Raiplay e dove vedere la replica in streaming Se per caso stasera vi doveste perdere questo appuntamento imperdibile, niente paura! Ogni episodio di Mare Fuori 5 è disponibile in streaming su RaiPlay. 🔗mistermovie.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bomba da mortaio tra le basse acque del Po, artificieri in azione nel parco del Meisino a Torino; Bomba della seconda guerra mondiale sommersa nel Po, intervengono gli artificieri di Fossano. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bomba della seconda guerra mondiale sommersa nel Po, intervengono gli artificieri di Fossano - L’ordigno, una bomba da mortaio di 81 mm di calibro risalente al secondo conflitto mondiale, è stato messo in sicurezza in loco per poi essere trasportato e distrutto presso l’ex poligono militare di ... 🔗cuneodice.it