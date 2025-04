Bologna-Udinese | Analisi delle Prestazioni e Voti dei Giocatori

Sport.quotidiano.net - Bologna-Udinese: Analisi delle Prestazioni e Voti dei Giocatori Skorupski 6,5 Nel primo tempo da fantasmi dei compagni è l’ultimo baluardo su ci si vanno a infrangere gli assalti dei friulani. Dopo 3 minuti sulla fucilata di Davis lo salva la traversa, poi è reattivo per due volte su Payero. Nella ripresa mezzo brivido finale su un’altra punizione calciata bene da Payero. Ma è uno dei più solidi di una serata un po’ così.Calabria 5,5 Torna titolare, ma gli mancano un po’ i riferimenti. Due errori al pronti via mettono subito la sua partita in salita. Sale solo nel finale, quando con una rasoiata sfiora la porta. Ma è pochino.Beukema 6 Se per un tempo ci mette del suo anche il quasi infallibile Sam significa che è veramente una serata storta. Nel primo tempo perde un pallone che grida vendetta, ma da lì riemerge con grande forza mentale. Maresca gli sanziona un giallo che non c’è. 🔗 Sport.quotidiano.net

Vittoria del Gavorrano: analisi delle prestazioni dei giocatori - GIUSTI 6,5 (nella foto) Di parate vere e proprie non ne deve compiere fino a quella su Bramante quando la gara è in bilico. Bene nelle uscite. PESCICANI 6,5 Si adatta da terzino destro al posto dell’infortunato Morosi e gioca una gara attenta concedendo relativamente poco ai suoi dirimpettai sulla corsia sinistra maremmana. FARNETI SV BIANCON 6 Un paio di errori che potevano costare carissimo nel primo tempo. 🔗sport.quotidiano.net

Prestazioni altalenanti per Barford e compagni: valutazioni e voti - Jaylen BARFORD (29 minuti, 3/9 da 2, 2/4 da 3, 4 rimbalzi, 12 punti) Si batte con ardore, tra molti alti e bassi in attacco. Complessivamente non demerita. Voto 6 Cassius WINSTON (25 minuti, 4/9 da 2, 1/6 da 3, 1/1 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 recuperate, 1 persa, 10 assist, 12 punti) I consueti due falli immediati limitano lui e il potenziale offensivo della squadra. Alla distanza sigla una doppia-doppia, che però ha peso specifico relativo nell’economia della gara. 🔗sport.quotidiano.net

Analisi delle Prestazioni dei Giocatori: Cisco Brilla, Kanoute delude - GEMELLO 6 Al posto giusto quando la palla sbatte sulla traversa. In finale di primo tempo decisivo sulla conclusione di Bifulco. Uscita tempestiva nella ripresa su Bifulco. Tra i pochi a salvarsi. MEZZONI 5 Il Campobasso trova gloria sempre dalla sua parte. Soffre sulla sua fascia. AMORAN 5,5 Controlla una zona di campo piuttosto attaccata. RICCARDI 5,5 Un anticipo nel primo tempo che evita grattacapi alla porta biancorossa. 🔗sport.quotidiano.net

