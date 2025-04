Bologna stagione finita per Pedrola? Il talento ex Barcellona fermato ancora dagli infortuni I dettagli

Prosegue il calvario del Estanis Pedrola, che non sta vivendo benissimo la sua prima occasione in Serie A, con la maglia del Bologna. Il giocatore 21enne, spagnolo, di ruolo ala, arrivato in prestito dalla Sampdoria, infatti, continua ad avere problemi .

Infortunio Bologna, stagione quasi finita: salta la finale col Milan - Brutte notizie in casa Bologna, con la finale di Coppa Italia che vede un’assenza importante stando a ciò che svelano sui tempi di recupero. Come riferito da SOS Fanta, che spiega l’assenza in questo turno di campionato, si è registrato un infortunio al Bologna tra i top player di Vincenzo Italiano che rischia quindi di perderlo in ottica finale. Perché precisamente il 14 maggio si giocherà la finale di Coppa Italia, oltretutto dopo la sfida in campionato dove si incontrano già Bologna e Milan, nella partita in Serie A. 🔗rompipallone.it

Lesione per Pedrola: le condizioni e i tempi di recupero; Qui Casteldebole, stagione finita per Pedrola: lesione muscolare; Gazzetta dello sport: Kristensen può ripartire, Runjaic ho fiducia in lui; Empoli-Bologna 0-3, cronaca e tabellino: Orsolini e doppietta di Dallinga. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bologna, stagione finita per Pedrola: il comunicato del club - Il Bologna perde un pezzo in vista del finale di stagione. Restano quattro giornate e per ogni squadra sarà fondamentale l'apporto di ogni singolo. I felsinei però dovranno fare ... 🔗lalaziosiamonoi.it

Bologna, Pedrola va ko: i tempi di recupero - Brutte notizie per Vincenzo Italiano. Il Bologna dovrà fare a meno dell'attaccante spagnolo, Estanis Pedrola, per le prossime partite. Gli esami cui è stato sottoposto il giovane attaccante rossoblù, ... 🔗corrieredellosport.it

Qui Casteldebole, stagione finita per Pedrola: lesione muscolare - E' sostanzialmente finita anzi tempo la stagione di Estanis Pedrola, arrivato a gennaio. L'attaccante esterno spagnolo, a differenza di Dan Ndoye, ha patito una lesione muscolare con tempi di recupero ... 🔗msn.com